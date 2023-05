nepszava.hu;

2023-05-23 17:14:00

Klímaaktivisták a Shell éves közgyűlésén küldték volna a pokolba az olajcéget

A multinacionális vállalat londoni rendezvényén akarták megrohamozni a színpadot, a vezetőket biztonsági őröknek kellett megvédeniük.

Feldühödött tüntetőktől kellett megvédenie a biztonsági személyzetnek a Shell multinacionális olajcég vezérigazgatóját, Wael Sawant, valamint az elnök Andrew Mackenzie-t és az igazgatótanács tagjait kedden Londonban, amikor a társaság éves részvényesi közgyűlésén megpróbálták megrohamozni a színpadot – számolt be a történtekről a Reuters. A klímaaktivisták miatt, akárcsak tavaly, most is jelentős késéssel kezdődhetett el a rendezvény.

A tüntetők először csak énekeltek és kiabáltak, de az események csaknem elfajultak, amikor is egyszerre több tucat biztonsági őr élőlánccal állta el a színpadra felmászni akarók útját, hogy az igazgatóság tagjainak közelébe jussanak. – Menj a pokolba, Shell, és ne gyere vissza többé – hangzott a tüntetők egyik nótája, egy erőteljes hangú demonstráló pedig azt kiáltotta a vezetők felé, hogy „nem fogom tétlenül nézni, amíg a Shell elpusztítja ezt a gyönyörű bolygót”.

A Shellnek az intézményi részvényesek egyre hangosabb kisebbségével is szembesülnie kellett, akik azt hangoztatták, hogy a cégnek gyorsabban kellene lépnie az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A Shell szóvivője arról beszélt, hogy a vállalat 2050-re nettó szén-dioxid-kibocsátásmentessé kíván válni, de a kisebbségi részvényesek az ambíciózusabb 2030-as dátumot szeretnék elfogadtatni. Az elnök, Andrew Mackenzie mindenesetre a helyszínen a tüntetőknek egy kérdést tett fel, mondván, a követeléseik ismertek: „Nem lenne jobb, ha vitát folytatnánk ahelyett, hogy újra és újra elmondanák ugyanazt?”