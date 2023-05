Sz. A. A.;

2023-05-23 18:30:00

Ökoparkot létesítettek egy kisajátított murvás parkoló helyén Újlipótvárosban

A honi önkormányzati gyakorlatban igencsak ritkaságszámba menő módon.

Új közparkot avattak ma Újlipótváros szívében. A Thurzó utca melletti ökojellegű, egyedi tervezésű, rekreációs funkciókat és smart city (okos város) szolgáltatásokat kínáló csaknem 5.000 négyzetméteres park egy murvás parkoló helyén épült meg. Alig egy év alatt alakították ki 77 fát, több ezer cserjét és évelőt ültetve el. A park 80 százalékát növények borítják, amelyek öntözését automata locsolórendszer biztosítja, de megoldották az ökologikus csapadékvíz-elvezetést is. A közvilágítás energiatakarékos LED-lámpákkal valósul meg. A biztonságra 6 térfigyelő kamera ügyel: működtetésüket mesterséges intelligencia segíti. Az önkormányzat 707 millió forintot fordított a pihenőkert kialakítására.

„Fontos számunkra az épített és a természeti környezet harmóniájának megteremtése, amely az itt lakók, az itt dolgozók és az errefelé átutazók számára egyaránt fontos” – mondta az avatón Tóth József (MSZP) polgármester.

Ahogy arról korábban a Népszava beszámolt: a kerület igen kalandos úton jutott a telekhez. Az önkormányzat még 2020 szeptemberében döntött úgy, hogy vételi ajánlatot tesz Újlipótváros egyik utolsó, évtizedek óta beépítetlen telkére, hogy ott közparkot alakítson ki. A 4994 négyzetméteres telekért 315 milliót ajánlottak, azért csak ennyit, mert az ingatlant néhány hónappal korábban zöldterületi övezetbe sorolta át az önkormányzat, ami jelentősen csökkentette az értékét. A Thurzó utca 16-18. szám alatti ingatlant birtokló cég nem fogadta el az ajánlatot, de nem zárkózott el az eladástól. A felek alkudozásba kezdtek, de nem sikerült megállapodniuk az árban. A kerület vezetése így az előre jelzettek szerint kisajátítási eljárást indított.

A fideszes Sára Botond vezette fővárosi kormányhivatal pedig meglepő módon elfogadta az önkormányzat érvelését és a kisajátítás jogalapját, miszerint a sűrű beépítésű városrészben egy új közpark létrehozása közérdekű cél. A kártalanítás összegét 866,4 millió forintban határozta meg, amelyet a kerület ki is fizetett a cégnek. A kormányhivatal azonban szabott egy feltételt: a parkot idén májusig meg kell építeni, ha ez nem sikerül, a volt tulajdonos visszavásárolhatja az ingatlant.

Ahogy Tóth József hangsúlyozta: a „zöld gondolat” és a partnerség, a társadalmi egyeztetés, az együttműködés az itt élőkkel – szintén prioritás a kerületvezetés számára. A beruházás előtt a lakosság több fórumon is elmondhatta a véleményét, ennek alapján tervezték meg a szabadidős parkot. A lakók többsége azt javasolta, legyen minél nagyobb zöldfelület, és lehetőség szerint nagyobb fákat is ültessenek ide. Így is lett: sok fák, cserje és fű, körötte pedig kétharmad részt vízáteresztő burkolat.

A beruházás megvalósításánál fontos kulcselem volt az ökopark-jellegre való törekvés, vagyis a természetközeliség, a természetes felületképzés, a klímavédelem és fenntarthatóság, valamint az okos város szolgáltatások kialakítása. Az eltérő hangulatú és funkciójú, izgalmas mikroterek – függőágyakkal, padokkal, székekkel, napozóágyakkal és piknikasztalokkal – fokozzák a pihentető, rekreációs hangulatot. A Thurzó parkban működik ivókút, palacktöltő és madáritató csobogó is. Párásító sziklák és csobogó segítik a hűsölést nagy melegben. A gyermekeket alagút-fatörzs, rajzfal, csocsóasztal és faszerkezetű óriáshinta is várja. De van kerékpártámasz a kerékpárosoknak pelenkázó a kisgyerekeseknek. A kerítéssel körbevett park 6 bejáraton át közelíthető meg, reggel 8-tól este 10 óráig tart nyitva.

A XIII. Kerületi Önkormányzat húsz évvel ezelőtt 830 ezer négyzetméter zöldfelületet kezelt, ma már azonban 1,3 millió négyzetmétert, emellett 59 játszótérről, 51 parkról, 500 szabadtéri játszóeszközről, 24 szintén saját fenntartású fitnesztéren közel 200 fitneszeszközről gondoskodik.

Csak ebben a ciklusban évente 1-1,5 milliárd forintot költöttek közterületi fejlesztésre. Csupán Újlipótvárosban tíz év alatt mintegy 11.500 négyzetméterrel bővült a zöldterülete. Hamarosan elindul a Dráva park és a Wein János park felújítása, befejeződik a Katona József utca humanizálása, s megkezdődik a Tátra utca zöldítése. Várhatóan nyáron elkészül a Marquez park is.