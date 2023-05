nepszava.hu;

kormány;Karácsony Gergely;főváros;felújítás;M3-as metró;

2023-05-23 18:08:00

Budapest-pártisággal válaszolna Karácsony Gergely a kormány Budapest-ellenes politikájára

A főpolgármester levonta a 3-as metró befejezett felújításának tanulságait, és ő maga leszámolt „a magyar közélet talán legnagyobb hazugságával”, a főváros-vidék ellentéttel.

Talán most van ideje pár tanulság levonásának, miután Budapest újra birtokba vette a megszépült M3-as metrót – írta keddi Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely főpolgármester, aki hat témakörben foglalta össze, hogy mit szűrt le a metrófelújítás idejének csaknem hat évéből.

Elsőként azt, hogy milyennek kellene lenni Magyarországon a politikai kultúrának, plédként saját magát hozta fel, mert számára magától értetődő volt, hogy az átadóünnepségre meghívja hivatali elődjét. Tarlós István ugyan nem tudott elmenni az átadásra, azonban levelében megerősítette, hogy az ő idején sem volt egyszerű forrásokhoz jutni, és öt éve egyenesen a miniszterelnökhöz kellett fordulnia a metrófelújításhoz szükséges fedezet biztosításához, ami szerinte újabb példa arra, hogy a nagy dolgok véghezviteléhez a városnak támogatásra és nem sarcolásra van szüksége. – Vitáink ellenére is lehet egymáshoz méltányosan, hogy ne mondjam: normálisan viszonyulni – tette hozzá.

– Az M3-as metró több utast szállít naponta, mint a teljes MÁV-hálózat. Ez számomra példa arra is magyar közélet talán legnagyobb hazugsága a Budapest-vidék szembeállítás. Nincs olyan, hogy Budapest vagy vidék. Csak az igaz, hogy Budapest és vidék – fogalmazott Karácsony Gergely, aki szerint a felújítás sikere azt is igazolja, hogy „Budapesten jó helye van az uniós forrásoknak”, amit viszont élet-halál kérdésének nevezett a város jövője szempontjából.

Karácsony Gergely szerint ugyanis Budapestnek jár az uniós forrás, kész terveik vannak, nagyot, még nagyobbat szeretnénk lépni a közösségi közlekedés fejlesztésében. Ezt tartja a legokosabb nagyvárosi válasznak a klímaválságra is, az energiaválságra is, a megélhetési válságra is. Sőt – hangsúlyozta – a metró még a kulturális értékteremtés helyszíne is lehet, ezért június 15-én és 16-án az első budapesti Metrófesztiválon „kultúrát költöztetünk” a megállókba és az aluljárókba.