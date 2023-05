;

Lupa Beach;

2023-05-24 15:01:00

Gyerekeknek ingyenes lesz a Lupa

Ingyenesen látogatható gyereknappal indítja a szezont a Lupa Beach. Május 28-án programok hosszú sora várja a családokat, ahol az apróbb és nagyobb gyermekek is megtalálják a számukra kedves időtöltést. Lesz majd Ninja warrior akadálypálya, lézerharc és kincskeresés, íjászat és célbalövés. Ha már az időjárás is kedvez, a vízen – egyebek mellett – kipróbálhatják a fiatalok a vízi kalandparkot, a vitorlázást és SUP-olást, és suhanhatnak az óriásbanánon, de aki a parton maradna, annak ott a homokvárépítő verseny vagy akár zöldségfaragás és persze megannyi sporttevékenység.

A gyereknapot követően a 12 év alattiak idén ingyen strandolhatnak és továbbra is ifjúsági kedvezmény jár a 12-18 éves korosztálynak.

A Lupán évek óta nagy sikerrel működik Közép-Európa legnagyobb wakeboard komplexuma, idén azonban lesznek újabb, izgalmas vízi szolgáltatások is. A Quadro Watersport jóvoltából például az egyik leglátványosabb attrakció a Flyboard. Ez egy deszkaszerű carbon építmény, melyen állva a vendéget akár 4-6 méter magasra repíti a vízsugár. Hasonló elven működik majd a Jetpack, mely egyfajta „hátizsák”, ami a levegőbe emeli a vállalkozó kedvű látogatókat. Mindezeken túl lesz vízen suhanó Óriásbanán, melyen egyszerre 6 fő ülhet és a gyerekeknek is kiváló szórakozást jelent. Ugyanígy a Slider, amire maximum 4 fő hasalhat, élvezve a kanyarokban a sebes pattogást a vízen. A Sliderhez hasonlít a Crazy Ufo, ezen azonban ülve élvezhetik az élményt a vendégek. Ehhez hasonló az egyszemélyes, fánk alakú matrac. Emellett választhatók továbbra is a hagyományos és extrém vízi sportágak a különböző evezősöktől a vitorlázásig, a SUP-tól surf-ig. Továbbra is a gyerekek nagy kedvence a vízi kalandpark, a nagyobbaknak pedig a Slip and Fly óriáscsúszda is újra elérhető.

Új helyszínen mutatkozik a Lupán, a belvárosban és a hazai fesztiválokon már bizonyított, Osváth Zsolt nevével ismertté vált Unikorn bisztró, a köré kialakított, pink Unikorn Beach-csel. A látogatókat továbbra is mediterrán hangulat, pálmafás, homokos part és kristálytiszta víz várja. „A tavalyi év végletes időjárása sajnos kedvezett a hínár elburjánzásának, idén azonban, a szezonnyitás előtt sikerült a hínárhelyzetet megnyugtatóan megoldani” – mondta Gerendai Károly, a Lupa megálmodója.

A vidámpart a gyermekes szülők strandközpontja, egy megnagyobbított térrel és sekély vizű partszakasszal, ahol az apróságokat ugrálóvár, vízidodzsem, és trambulin várja. Lesznek kézműves foglalkozások, valamint gyermekmegőrző, így a szülők is „megszökhetnek” igény szerint egy-egy csobbanásra. És persze sorjáznak majd a homokos parton a beachsportok a szuper strandfoci-, strandröplabda-, strandkézi pályákkal. Idén is táborok sora hívja a fiatalokat: strand, vizes- és TEQ sportok, foci, röplabda, kézilabda, kajak, egyszóval minden.

Zöld füves parttal csábítja a Lupa-tóhoz a látogatókat az Öböl strand, amit a Duna felőli oldalon futó EuroVelo kerékpárútról biciklivel is meg lehet közelíteni, sőt az öbölben a bringáknak lesz árnyékolt kerékpártároló, valamint szervízpont is. Továbbra is ingázik a nyitvatartási napokon a belváros és a Lupa között a Lupa busz, a HÉV-vel érkezőket pedig elektromos kocsik viszik a Budakalász megállótól a strand bejáratáig.

A weboldalon - www.lupabeach.com - az aktuális hőmérsékletről, vízhőfokról, szélerősségről, aktuális programokról és természetesen az érvényben levő nyitvatartásról is érdeklődhetnek a látogatók.