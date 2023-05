Karambolozott egy Volvóval Kirill pátriárka hattonnás páncélozott luxusautója

P. L.;

2023-05-24 16:45:00

A képek alapján úgy tűnik, hogy a Rolls-Royce-szerű orosz luxusautó húzta a rövidebbet.

Csúnya karambol történt Moszkva belvárosában még hétfő reggel: egy Aurus Senat típusú, Rolls-Royce-ra emlékeztető orosz luxusautó ütközött egy Volvo XC 60-as SUV-vel. Az eset nem önmagában emiatt hírértékű, hanem azért, mert a Meduza több forrásból - köztük a titkosszolgálatokhoz közelállónak tartott Bazától - úgy értesült, hogy a hattonnás orosz luxusautó Kirill orosz ortodox pátriárkához, Vlagyimir Putyin közeli szövetségeséhez köthető, legalábbis a rendszámazonosság erre enged következtetni.

Az Interfax orosz állami hírügynökségnek egy ortodox egyházi forrás később cáfolta az értesülést azzal, hogy jelenleg a Kirill pátriárkát szállító Aurus a Megváltó Krisztus székesegyház felé tart. Csakhogy abban az értelemben az egyik állítás nem zárja ki a másikat, hogy arról nem volt szó, hogy az ütközés idején Kirill is az Aurusban ült-e, mint ahogy arról sem, hogy egy, esetleg több ilyen luxusautó van a pátriárka használatában/tulajdonában. Mellesleg az is furcsa, hogy bár a balesetben egy ember megsérült, ő megtagadta a kórházi kezelést.

A 444 megjegyzi, hogy a hír azért is szólt olyan nagyot, mert az orosz állami vezetők kedvenc luxusautójaként is ismert Aurus Senat orra csúnyán összetört, míg a Volvo oldala - amelybe sávváltás közben szaladt bele az orosz luxusautó - enyhébb sérülésekkel megúszta a koccanást. Történt ez annak ellenére, hogy az Aurus Senat esetében egy hattonnás, páncélozott luxusjárműről beszélünk.

