Gál Mária;

háború;OTP Bank;

2023-05-25 21:42:00

Már zajlik az ukrán ellentámadás

Az ukrán elnöki hivatal vezetője szerint Ukrajna nem fogja bevetni Oroszország nemzetközileg elismert határain belüli területek ellen a nyugati fegyvereket.

Az ukrán fegyveres erők ellentámadása már megkezdődött, az ukrán csapatok ellentámadási műveleteket hajtanak végre a másfél ezer kilométeres front egyes szektoraiban – szögezte le Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal vezetőjének tanácsadója a TG1 olasz televíziónak. A BBC által idézett interjúban az ukrán tisztségviselő azt mondta: "Ma nagy hatótávolságú Storm Shadow rakétákkal, Leopárdokkal, rakétaelhárító rendszerekkel rendelkezünk, amelyeket Franciaország és Olaszország biztosított számunkra. Az F-16-os vadászgépek végre lehetővé teszik számunkra, hogy lezárjuk a légteret. ….A paradoxon az, hogy ha egy évvel ezelőtt rendelkezünk velük, a háborúnak már rég vége lenne". Podoljak biztosította a szövetséges országokat, hogy Ukrajna nem fogja bevetni Oroszország nemzetközileg elismert határain belüli területek ellen a nyugati fegyvereket, azokat csupán a megszállt ukrán területek, köztük a Krím felszabadítására fogja felhasználni.

A kijevi tanácsos Twitter bejegyzésében pedig azt hangsúlyozta, hogy a régóta várt ellenoffenzíva "nem egy egyszeri esemény lesz, amely egy bizonyos napon, egy bizonyos időpontban kezdődik a vörös szalag ünnepélyes átvágásával".

Május 11-én Volodimir Zelenszkij elnök azt mondta, hogy megindításához még egy kis időre van szüksége, mert még nem érkezett meg Ukrajnába az összes, a nyugati szövetségesek által ígért fegyver. A Wagner zsoldosok vezetője, Jevgenyij Prigozsin erre úgy reagált, hogy Zelenszkij csak „ravaszkodik”, az ukrán ellentámadás valójában helyenként már javában zajlik.

A Bahmutot tíz hónapon át ostromló, a napokban bevevő Wagner zsoldos sereg tegnap megkezdte kivonulását a porig bombázott városból, helyüket az orosz reguláris erők veszik át. Ezt maga Prigozsin jelentette be tegnap. Közölte, június 1-jére befejezik a folyamatot, és teljesen átadják az ellenőrzést a hadseregnek. Pozícióikkal együtt lőszer- és élelmiszer-tartalékaikat is átadják az orosz hadseregnek, mondta a zsoldosvezér, de szükség esetén visszatérnek. Prigozsin „nagylelkű” bejelentése már csak azért is feltűnést keltett, mert a zsoldosvezér az utóbbi időben durván támadta az orosz hadvezetést, azt állította, szándékosan nem biztosítják seregének a szükséges fegyver, lőszer és élelmiszer támogatást.

Az orosz haderő tegnap kamikaze drónokkal támadta Kijevet és Ukrajna nyugati régióját. Az ukrán hadvezetés szerint azonban ez totális csődnek bizonyult, az ukrán légierő 100 százalékos hatékonysággal, 36-ból 36 drónt semmisített meg.