M.A.;

infláció;bezárás;Migration Aid;menekültszállás;

2023-05-26 06:45:00

Mégsem zár be a Madridi úti menekültszállás

Az inflációs áremelkedések a szállót is nehéz helyzetbe hozták, ám mégis sikerült elérni, hogy a következő hónapokban is működhessenek. A hírt csütörtökön késő délután, egy spontán lakógyűlésen jelentették be.

Mégsem zár be júniusban a Madridi úti menekültszállás – közölte a Facebook-oldalán az intézmény.

Bejegyzésükben az áll: „úgy néz ki, hogy elkezdhetünk kicsomagolni. A Madridi bezárásának híre megmozgatta a segítő szándékú embereket, sőt magukat a menekülteket is. Egy hete hallottuk először, hogy még Ukrajnában is gyűjtést hirdettek a Madridinak. Volt lakóink is sorban kérdezték, hogyan tudnak segíteni, mert szeretnék, ha az utánuk érkezőknek is lenne egy biztonságos, átmeneti menedéke Budapesten”.

A menekültszállásunkon megfordult közel 15 ezer ember, és az őket segítő sok ezer önkéntes, támogató egy hatalmas, valódi, és összetartó közösséget alkot. Ez a közösség elérte, hogy a következő hónapokban is működhessen a Madridi – teszik hozzá.

A hírt csütörtökön, késő délután, egy spontán lakógyűlésen jelentették be. A legtöbb lakójuknak mostanra találtak helyet, de úgy tűnik, mindenki inkább maradna.

A Madridi úti menekültszállás Facebook-oldalán még május 11-én tájékoztattak arról, hogy 2023. június 4-vel bezárnak. „Az inflációs áremelkedések a szállót is nehéz helyzetbe hozták. Olyannyira, hogy minden erőfeszítésünk ellenére nem sikerült olyan forrást, lehetőséget találnunk, amely a továbbiakban tervezhető módon biztosította volna a működtetés költségeit” – írták.

A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergelyt is kérdezték azzal kapcsolatban, hogy a Migration Aid menekültszállója miért nem kapott pénzügyi segítséget a kormánytól. A miniszter akkor azt mondta, előtte nem volt ilyen kérelem, de majd utána fog nézni.