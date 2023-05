Varga Péter;

2023-05-26 18:48:00

Szuperbaktérium-ölő antibiotikumot fedeztek fe

A mesterséges intelligencia felfedezte az abaucint, egy hatékony gyógyszert olyan baktériumok ellen, amelyek veszélyes fertőzéseket okozhatnak.

A McMaster Egyetem és a Massachusetts Institute of Technology tudósainak egy csoportja új antibiotikumot fedezett fel, amellyel meg lehet ölni egy halálos kórházi szuperbaktériumot (Acinetobacter baumannii). A baktériumot a WHO az emberek egészségét fenyegető egyik legveszélyesebb kórokozónak minősítette. Kórházakban, idősotthonokban van jelen, veszélyes lélegeztető gépekre kapcsolt és nyílt sebekkel rendelkező, frissen műtött betegekre, fertőzheti a hugyutakat és a tüdőt is, de úgy is jelen lehet a szervezetünkben, hogy nem okoz tüneteket.

A Nature Chemical Biology tudományos folyóiratban csütörtökön megjelent új tanulmányból kiderül, hogy a mesterséges intelligencia (MI) algoritmust antibakteriális molekulák ezreinek feltérképezésére használták, hogy új strukturális osztályokat találjanak.

"Volt egy csomó adatunk arról, mely vegyületek képesek elpusztítani bizonyos baktériumcsoportokat és melyek nem. Az én munkám az volt, hogy tanítsam ezt a modellt, amely így azután meg tudta mondani, melyik új molekulák hatásosak és melyek nem. Ennek alapján a gyógyszerek hatásosságát tovább növeltük azokra a molekulákra fókuszálva, amelyeket igazán érdekesnek tartottunk” - mondta Gary Liu a MacMaster University végzős diákja a Guardiannak, aki részt vett a kutatásokban. Az MI 6 680 olyan vegyületet analizált, amit korábban nem vizsgáltak. Mindez másfél óráig tartott, és 240 olyan molekula lett az eredménye, amiket azután laboratóriumokban teszteltek, aminek a végén kilenc potenciális antibiotikum maradt, köztük az abaucin. Ezt egereken próbálták ki az A baumannii ellen, és sikeresen szüntette meg bennük a fertőzést. “Tudjuk, hogy a széles spektrumú antibiotikumok korántsem optimálisak, és a kórokozók képesek elvolválódni, és alkalmazkodni minden trükkhöz, amit bevetünk ellenük. Az MI lehetővé teszi számunkra, hogy nagymértékben megnöveljük az új antibiotikumok felfedezésének arányát, és ennek költségeit is csökkentik. Ez fontos új útja a baktériumellenes gyógyszerek felfedezésének” - mutatott rá Jonathan Stokes, a McMaster University biokémiai és biomedikai tanszékének docense, aki a kutatások vezetését segítette.

Nemrégiben mi is idéztük azt a mesterséges intelligencia szakértőt, aki szerint a technológia minden bizonnyal elpusztítja az emberiséget. De egy területen még ő is megengedő volt használatával szemben: a molekuláris biológiai kutatások esetében - már ha az azt végző MI nincs rákapcsolva az internetre. Ezek a kutatások sok esetben az orvostudományban hasznosíthatók.