Mégsem vonul ki Európából a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI

A vállalat vezérigazgatója a héten jelezte, cége elhagyhatja az Európai Uniót, "ha nagyon nehéz lesz megfelelni" a mesterséges intelligenciával kapcsolatban tervezett uniós szabályozásnak.

Mégsem hagyja el Európát a mesterséges intelligenciára épülő chatbotot (ChatGPT) fejlesztő OpenAI nevű amerikai cég – közölte pénteken a vállalat vezérigazgatója.

Sam Altman vezérigazgató jelenleg a világ vezető országait járja, hogy a döntéshozókat meggyőze a mesterséges intelligenciára épülő rendszerek hasznosságáról. Altman a héten közölte, cége elhagyhatja az Európai Uniót, "ha nagyon nehéz lesz megfelelni" az Európai Unió mesterséges intelligenciáról tervezett szabályozásának. Pénteken azonban a Twitter-oldalán már jelezte, hogy izgatottan várja a további munkát az EU-ban.

Az Európai Parlament (EP) szakbizottságai május elején elfogadták a mesterséges intelligencia alkalmazására vonatkozó első uniós szabályozás megalkotását célzó tárgyalási álláspontjukat, amelyben új átláthatósági és kockázatkezelési kötelezettségeket írnának elő. Leszögezték: céljuk, hogy emberközpontú és etikus mesterséges intelligencia-rendszerek jöjjenek létre. A szabályozás értelmében tilos lenne az emberek biztonságát veszélyeztető, például a tudattalanul ható vagy szándékosan manipulatív technikákat alkalmazó rendszerek alkalmazása, vagy olyanoké, amelyek társadalmi, viselkedési, gazdasági helyzet és személyes jellemzőik alapján osztályoznak. A képviselők betiltanák a biometrikus megfigyelést és az érzelmek felismerését alkalmazó rendszereket is.

Az EP képviselői szeretnék erősíteni a polgárok azon jogát, hogy panaszt nyújthassanak be a szóban forgó rendszerekkel kapcsolatban, és magyarázatot kapjanak a jogaikat jelentősen érintő, nagy kockázatú rendszereken alapuló döntésekről. Emellett megújítanák az EU mesterséges intelligenciával foglalkozó hivatalának szerepét is, amelynek feladata lenne a témába vágó szabályozás végrehajtásának nyomon követése is.

Márciusban az olasz hatóságok adatvédelmi aggályokra hivatkozva letiltották a hozzáférést a ChatGPT-hez az országban. Az adatvédelmi hatóság közlése szerint a chatbot vizsgálata során "nem találtak megfelelő jogi alapot, amely megindokolná a nagy mennyiségű személyes adat gyűjtését és tárolását, amely a felület működtetéséért felelős algoritmusok +tanítását+ szolgálja".

Az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol március végén kiadott közleményében felhívta a figyelmet a ChatGPT veszélyeire, amelyek között adathalászati kísérletek, dezinformációk terjesztése és kiberbűnözés is szerepel.

A technológiai ipar vezető szereplői nemrég nyílt levélben sürgették a mesterséges intelligencia fejlesztésének azonnali felfüggesztését a társadalmat fenyegető kockázatok miatt. Az Élet Jövője Intézet (Future of Life Institute) által kiadott dokumentumot mintegy ezren írták alá, köztük Elon Musk, a Twitter tulajdonosa, a Tesla alapítója, valamint Steve Wozniak, az Apple társalapítója.