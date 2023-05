Csákvári Géza, Cannes;

Kiköszörülték a csorbát – Quentin Tarantino mozibulit rendezett a Croisette-en

A cannes-i fesztivál hangsúlyt fektet a személyes találkozókra, több mesterkurzust is szerveztek (Michael Douglas, Jane Fonda), de a show-t idén a Quinzaine des cinéastes, aza kéthetes rendezői esemény nyerte, amely magát Quentin Tarantinót szervezte le egy háromórás bulira: levetítik egyik kedvenc filmjét, és ebből kiindulva dumálnak vele egyet.

Nem csoda, hogy erre rekordgyorsasággal fogytak el a jegyek, egy tízperes elalvás elég volt ahhoz, hogy a megtelt felirat várjon az online foglalási rendszerben. De végül a Rendezők Kéthete sajtósai adtak egy analóg nyomtatott jegyet az eseményre. Jóságukért egy életen keresztül hálás leszek, mert abban van valami leírhatatlan bizsergés, amikor a JW Marriott hotel pincéjében lévő Théatre Croisette vetítőjében karnyújtásnyira tőlem vonult be a nagy Quentin a Ponyvaregény zenéjére, csaknem táncolva, bőre szabott farmerban és kopott fekete zakóban – kirobbanó formában és kedvvel érkezett. Paolo Moretti, a Rendezők Kéthete művészeti igazgatója első körben minden idők egyik legnagyobb bakiját szerette volna kiköszörülni ezzel az eseménnyel: 1992-ben a Rendezők Kéthete nem válogatta be Quentin Tarantino első egész estés művét, a Kutyaszorítóbant, így nem ők fedezték fel, mert a következő alkotása, a Ponyvaregény egyből a hivatalos versenyben kezdte. A rendező nem mellékesen Todd McCarthy dokumentumfilmjében még mesélt is a frusztrációjáról, hogy a Rendezők Kéthete miért nem hívta meg annak idején. „Most ezt a mulasztást megoldjuk” – húzta alá Moretti.

Quentin Tarantino egyik kedvenc filmje pedig az 1977-es Mennydörgés, melyet a rendező kérésére 35 mm-es kópiáról vetítettek. Hogy miért ezt? Ahogy Tarantino elmesélte, annak idején kivárt A sárkány közbelép megnézésével, és amikor elment rá a moziba, akkor csalódott is volt, mert úgy érezte, ugyanaz, mint a John Landis rendezte The Kentucky Fried Movie. De a negatív érzések azonnal elillantak, amikor még aznap beült a Mennydörgésre (ment ugyanabban a moziban), és ez volt az a film, ami miatt most szemben áll velünk a színpadon. Ami a bulihangulatot tovább fokozta, hogy kérte: legyünk grindhouse- közönség, azaz reagáljunk a filmre, merthogy velünk együtt nézi.

A vetítést mintegy másfél órás beszélgetés követte, melyen elmondta, hogy ez egy olyan mű a forgatókönyvíró Paul Schrader részére, mint az ő életében a Született gyilkosok: megtagadja az abból készült filmet. Hogy miért? Megkérdezte magát, Paul Scradert: eltűntek a csodálatos dialógusai, illetve teljesen „kiherélték” a történetet. Mivel ő nem egy klasszikus, a hetvenes években divatos bosszúfilmet írt, hanem annak a kifordított, ironikus paródiáját: a hősök nem hősök, hanem őrültek, akik mindenkit lemészárolnak. Beidézte Schraderrel való beszélgetését, melyben elhangzott, hogy ez egy kritikája lett volna a fasiszta bosszúfilmeknek, erre lett belőle egy fasiszta bosszúfilm. „De azok közül a legjobb!” – kiabálta a nagyvilágba Tarantino.

Ezek után Tarantino beszélt nagyon sok régi kedvencről és egy gyűlölt alkotásról (Férfias játékok), arról, hogy miért szereti újraírni a múltat és hogyan jutott az eszébe, hogy a Becstelen brigantykban megölje Hitlert vagy hogy éppenséggel miért hagyta életben Sharon Tate-et a Volt egyszer egy Hollywoodban. Utolsónak szánt, tizedik mozifilmje kapcsán, mely egy film­kritikusról fog szólni, beszélt, de úgy, hogy nem árult el semmi részletet. Bár, ahogy fogalmazott, olyan jó közönség voltunk, hogy érzett erre némi kísértést, de erőt vett magán.

