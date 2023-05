Roger Waters ellen nyomoz a berlini rendőrség, mert egy náci egyenruhára hasonlító jelmezben lépett fel

nepszava.hu;

2023-05-27 08:24:00

A hatóságok gyűlöletkeltés gyanújával indítottak eljárást, de a zenész, a Pink Floyd társalapítója azt állítja, éppenhogy a nácizmus borzalmaira figyelmeztetett, az áldozatok, így Anne Frank nevének a kivetítésével is.

A május 17-én Berlinben koncertező Roger Waters hosszú fekete kabátot viselt piros karszalaggal, ami hasonlított egy SS-egyenruhára, a fellépés náci jelképeket jelenített meg, és a német rendőrség emiatt indított nyomozást – írja a BBC a rendre botrányokat keltő vagy politikai nyilatkozataival felháborodást okozó zenészről. A Pink Floyd társalapítója ellen most azt is felhozták, hogy a színpadon egy géppisztolynak látszó kelléket fogott a közönségre, sőt az előadás során a kivetítőn a nácik áldozatainak neve között szerepelt a koncentrációs táborban meghalt tizenéves zsidó lány, Anne Frank neve is.

A berlini Mercedes-Benz Arénában rendezett koncertet követően Martin Halweg német rendőrségi szóvivő azt mondta: „Nyomozást folytatunk nyilvános gyűlöletkeltés gyanújával, mert a színpadon viselt ruházat, amely egy SS-tiszt ruhájára hasonlít, a náci uralom dicsőítésére vagy igazolására szolgálhat, ezzel megzavarva a köznyugalmat.”

A BBC megjegyezte, hogy Németország ugyan tiltja a náci jelképek megjelenítését, de a hatályos jogszabályok értelmében „művészi vagy oktatási” célból lehetnek kivételek. Úgy tűnik a rendőrség szerint Waters – akit korábban a Pink Floyd másik alapítója, David Gilmour antiszemitának és putyinistának nevezett – és előadása nem tartozik ezekbe a kategóriákba, és így értelmezte a zenész előadását az izraeli külügyminisztérium is, igaz, napokkal később. A következő szöveget tették közzé a Twitteren: „Jó reggelt mindenkinek, kivéve Roger Waters-t, aki az estét Berlinben (Igen Berlinben) töltötte Anne Frank és a holokausztban meggyilkolt 6 millió zsidó emlékének meggyalázásával”.

