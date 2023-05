nepszava.hu;

Facebook;bocsánatkérés;jogerős ítélet;józsefvárosi önkormányzat;jó hírnév megsértése;Sára Botond;

2023-05-27 17:07:00

Hajnali Facebook-posztban kért bocsánatot a fideszes főispán Józsefvárostól, felszólították, hogy mondjon le

Sára Botond egykori fideszes józsefvárosi polgármester legutóbb csak kommentálva volt hajlandó közölni a jogerős verdiktet, amelyet a törvény őreként el sem fogadott. Hogy gyorsan eltüntesse, némi orosz propagandával vegyítve cukiskodott az oldalán.

Nem aludhatott Budapest főispánja szombatra virradóra, aki hajnali négy órakor posztolta ki Facebook-oldalán immáron mindenfajta hozzáfűzött megjegyzés nélkül, hogy a Fővárosi Ítélőtábla jogerős kötelezésének eleget tesz. Sára Botond a nyilatkozatban töredelmesen bevallja, hogy ugyanitt csaknem két éve valótlanságokat állított a korábban több mint egy évig általa is vezetett józsefvárosi önkormányzatról, és jó hírnév megsértése miatt bocsánatot kér miatt, hogy 2021 júliusában „valótlanul állítottam, hogy a józsefvárosi óvodákban hónapok óta LMBTQ-propagandát folytatnak”.

Csakhogy a bejegyzés délutánra sokadik helyre került, miután nagy színes háttérrel több kormánypárti politikus orosz típusú „békepárti”, illetve „rezsivédő” szlogenjét tette ki, majd ünnepelte a sürgősségi orvostan európai napját, és végül, ahogy azt a Telex kiszúrta, sajátkutyás képeket posztolt magáról, hogy minél inkább elsikkadjon a – ránézve kétségtelenül kínos – bocsánatkérés.

Korábban az ügy előzményeiről, valamint arról, hogy miféle hozzáköltött szöveggel kért bocsánatot utódja, az ellenzéki Pikó András vezette önkormányzattól másfél hete, lapunk is beszámolt. Akkor azt is írta, hogy nem fogadja el, nem ért egyet a jogerős ítélettel, s azzal fenyegetőzött, hogy „a jogi ügyet” nem hagyja annyiban. Kommentben most azonban Jámbor András, a városrész ellenzéki országgyűlési képviselője fűzött a történtekhez megjegyzést.

„Megsértetted Józsefvárost és a józsefvárosi óvodák dolgozóit. Kimondta a bíróság, a kötelezően kirakandó szöveget pedig szombat hajnali 4-kor rakod ki, majd ráposztolsz 6 posztot, hogy minél kevesebb ember lássa. Ebből két következtetést vonhatunk le: 1. Szégyelled a tetted és nem akarod, hogy lássák, mit tettél, megpróbálod az igazságtól megfosztani az embereket, nem vállalod a tettedet és következményeit. 2. Főispánként, a közigazgatási rendszer egyik fejeként próbálod kijátszani a jogrendszert” – írja Jámbor András, hozzáfűzve: „Szerintem már csak ezért is járna a lemondás.”