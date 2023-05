P. L.;

2023-05-28 11:12:00

Gyertyagyújtást szerveznek Suhajda Szilárdért

„Találkozzunk egykori iskolája, a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium bejárata előtt 2023. május 28., 20:00 órakor és gyújtsunk egy-egy mécsest” – kérik a szervezők.

„Gyújtsunk egy mécsest Suhajda Szilárdért! Találkozzunk egykori iskolája, a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium bejárata előtt 2023. május 28., 20:00 órakor és gyújtsunk egy-egy mécsest” – olvasható az oktatási intézmény Facebook-bejegyzésében, amit a Blikk vett észre.

A posztban egy idézettel is megemlékeztek a hegymászóról: „A hegymászás számomra az önmegvalósítás csodálatos lehetősége. Egy élhetetlen világba lépsz be, ahol éppúgy lelsz békére és mennyei szépségre, mint pokoli sötét erőkre és sziklakemény, fagytól zord, üres sötétségre. Egyszerre vesz körül a Minden és a Semmi. A teljesség és az üresség. És mindazon csoda által, ami a szemed elé tárul, minden nehéz lélegzet, minden újabb lépés közelebb visz saját magad teljesebb megismeréséhez. Nem csak az ismeretlen és a világ felfedezését jelenti odafent lenni: önmagad megismerését is. Az ember elveszik és magára talál: a test és lélek új állapotait ismered meg. Újjáértelmeződik múlt, jelen és jövő. Újjászületsz.”

Tegnap lapunk is beszámolt arról, hogy kitartó keresés ellenére sem találta meg Suhajda Szilárdot a mentőegység. „A legjobb nepáli hegyivezetőkből összeállított keresőcsapat emberfeletti munkája ellenére sem találta meg Suhajda Szilárdot a Mount Everesten. Órákon át kutattak a Hillary-lépcső bővebb területén, ahol a hegymászót utoljára életben látták” – közölte a hegymászó Facebook-oldalán az expedíció háttércsapata. A bejegyzés szerint a serpák 8750 méter és a 8848 méteres csúcs között többször fel-alá másztak és keresték a hegymászót. „Az eltelt időt, időjárási és terepviszonyokat figyelembe véve semmilyen további esélye nincs annak, hogy a hegymászót életben találják, ezért a földi keresést befejezték. Jelenleg a keresésben részt vevő serpák biztonságos visszatérése a háttércsapat prioritása” – tették hozzá.

Suhajda Szilárd nyomkövetője utoljára május 24-én szerdán adott jelet, akkor, amikor 8795 méteren járt.