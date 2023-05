P. L.;

TV2;helyreigazítás;Juhász Péter;kormánypropaganda;

2023-05-28 18:38:00

Juhász Péter elégedetlen a TV2 részekre tagolt helyreigazításaival, újabb végrehajtás jöhet

A volt ellenzéki politikus akár Strasbourgig is elmegy.

Tegnap lapunk is beszámolt arról, hogy többszöri végrehajtást követően a TV2 Tényekben nagy nehezen beolvastak egy 40 másodperces szöveget arról, hogy valótlanságokat híreszteltek Juhász Péterről, az Együtt korábbi elnökéről. A 16 durva hazugságból csak párról tettek említést és nem kértek bocsánatot, pedig ezen ügyekben jogerős bírósági ítélet van, és a bocsánatkérések elmaradásért már többször végrehajtási bírságot is kiszabott a bíróság. A többi között azt állították valótlanul, hogy Juhász Portik Tamásnak, az egykori maffiavezérnek dolgozott, pénzt fogadott el tőle, illetve azt, hogy utasítást kapott tőle.

A csatorna beolvasott egy újabb rövid részletet az általuk korábban állított valótlanságokról, de bocsánatot ezúttal sem kértek, vagyis az elsőhöz hasonló módon néhány önkényesen kiragadt részletet ismertettek. A Media1 ezért megkereste Juhász Pétert, s nagy meglepetést nem okozva kiderült, nem elégedett az eddig látottakkal.

Korábban a TV2 Tények még azt állította, azért nem tesz eleget a bíróság jogerős ítéletének és azért nem olvassák fel, hogy mi az a 16 dolog, ami hazugság volt a Tények adásaiban Juhászról, mert az nem férne bele a műsoridőbe. Ezt a kifogást azonban a bíróság nem fogadta el, mivel ha felolvasnák, hogy mi az a 16 hazugság, amiket még állítottak Juhászról, az még lassú felolvasás esetén sem venne több időt legfeljebb 10 percnél.

A csatorna a Media1 kérdéseire szombaton úgy válaszolt, hogy még korábban egyeztetéseket kezdeményeztek Juhász Péterrel az ítélet végrehajtásának mikéntjéről, és bár néhány pontban egyetértésre jutottak, „nem mindenben értelmezték azonosan az ítéletet”, egyetértés híján pedig a közös álláspont elemeinek betartása mellett, a meggyőződésük szerinti értelmezés alapján május 25-én megkezdték az egyes közlemények közzétételét.

A szakportál erre reagáltatta most Juhász Pétert, aki úgy vélte, erősen sántít a csatorna érvelése annak függvényében, hogy a korábbi bírósági beadványuk alapján még nagyon is tisztában voltak azzal, hogy az ítélet szerinti teljes, cirka másfél oldalas közleményt egyben kellene beolvasni. Ezért cinikusnak és pofátlannak nevezte a TV2 eljárását, s elmondta, a csatorna sem gondolhatja komolyan, hogy a bíróság által készített 10 perces szöveg helyett 40-50 másodperces, hadarva ismertetett saját közleményekkel kerülje el az ítéletnek megfelelő végrehajtást. Ezért továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a kormánypárti csatorna az ítélet szerinti módon járjon el. Ennek elmaradása azt üzeni, hogy vannak, akikre nem érvényesek a törvények Magyarországon – tette hozzá.

Juhász Péter azt is mondta a Media1-nek, hogy jogi képviselője segítségével

A volt ellenzéki politikus a Facebookon is közzétett egy vonatkozó bejegyzést, ebben azt írta, mindenki döntse el maga, hogy a csatornának sikerült-e értelmezni a bírósági ítéletet:

– „15 napon belül”: ez az ítélet 2020. július 2-án foglalták írásba másodfokon, tehát jogerősen. Hogy 15 napon belül nem sikerült, azt hiszem nem kérdés – írta.

–„Az ítélet rendelkező részét”: ehelyett felolvasnak 40 másodpercet a másfél oldalas rendelkező részből – fűzte hozzá.

Végezetül feltette a kérdést, hogy vajon a bíróságot, őt, a nézőiket, vagy mindenkit együttvéve néznek-e hülyének.