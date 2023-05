P. L.;

TV2;bocsánatkérés;kormánypropaganda;Donáth Anna;

2023-05-02 07:19:00

Nehéz feladat volt, de csak sikerült bocsánatot kérnie a TV2-nek Donáth Annától

Nem kapkodták el, a végrehajtóknak kellett noszogatni a csatornát egy kicsit.

Komoly teljesítményt mutatott fel a kormánypárti TV2, amikor is a Tények című műsorukban sikerült egy pillanatra jogkövető magatartást tanúsítaniuk és beolvasniuk azt a bocsánatkérő közleményt Donáth Annáról, amire azért kötelezte őket a bíróság, mert még 2019 augusztusában azt hazudták a momentumos EP-képviselőről, hogy szexuálisan zaklatott egy fiatalkorú lányt.

Az Andor Éva által beolvasott bocsánatkérő közlemény lényegében szóról-szóra megegyezett azzal, amit az Origo tett közzé közel két hónapja:

A közlemény az adás végén, a 44. perctől hallható:

A bíróság által kiszabott bocsánatkérést anno már az Origo is csak azért közölte, mert az ellenzéki politikus végrehajtókat küldött a portálra. Ugyanez történt a TV2 esetében is, amely azonban így is egészen mostanáig húzta az időt: a kormánypárti csatornának azóta a cégkivonatába is bekerült, miszerint végrehajtás alatt állnak. Nem kapkodta el egyébként a bocsánatkérést a szintén ugyanezen hazugságért beperelt Ripost sem, amely két hete tette közzé a vonatkozó helyreigazítást.

A TV2-nek azonban ezután is bőven van még miért bocsánatot kérnie. Juhász Péter, az Együtt volt társelnöke például már megpróbálta Schadl Györgyöt, a bírósági végrehajtói kar korrupció miatt letartóztatott elnökét is megkeresni azzal, próbálja meg elérni, hogy a TV2 végre eleget tegyen a jogerős bírósági döntésnek, amelynek értelmében a fideszes csatornának 16-szor kell beismernie, hogy hazudtak róla. A csatorna ugyanis a végrehajtás ellenére sem hajlandó beolvasni ezt, inkább kifizetik a végrehajtási bírságokat.