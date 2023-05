P. L.;

Ha megtalálják, akkor is a Mount Everesten marad Suhajda Szilárd holtteste

Ez a család kérése.

Megtalálták Suhajda Szilárd felszerelését az érte küldött mentőcsapat tagjai, a holttestét viszont nem, de mostanra gyakorlatilag kizárták, hogy a hegymászó még életben lenne. Az ATV Híradó beszámolója szerint a család azt kérte, hogy ha meg is találják a holttestét, az maradjon a Mount Everesten.

A csatorna szerint az továbbra sem világos, hogy pontosan mi is történt, azt viszont lehet tudni, hogy a hegymászók közül többen is felsőlégúti betegséggel küzdöttek. Ők Pintér László, az expedíció kommunikációs vezetője szerint prüszköltek, köhögtek és simán kitették a használt zsebkendőket az asztalra egy közös étkezősátorban, amit Suhajda Szilárd szóvá is tett, ennek ellenére megkezdte a csúcstámadást. „Az ember nem szól bele innen lentről, hogy a mászó mit csinál, ő ment oda, ez az ő döntése, ő küzdött érte. És bíztunk benne, hogy ő még lesz olyan erőben, hogy ha el is éri a csúcsot akár későn, hogy még onnan vissza fog térni” – mondta Pintér László. A hegymászó eltűnése és halála viszont döbbenetes fordulat volt a csapat számára – tette hozzá.

Suhajda Szilárd sátrát a 4-es táborban, körülbelül 7950 méteren találták meg, sisakokra, kesztyűkre és gyógyszerekre is bukkantak itt, a hegymászóra viszont nem leltek. Jelenleg a légi keresés még folyamatban van, ám ha meg is találják a holttestet, az Suhajda családjának kérésére most már mindenképp a hegyen marad. A család azt is közölte, hogy a nyilvánosság kizárásával szeretnének gyászolni.