letartóztatás;rendőrök;büntetőeljárás;szülők;agresszivitás;gyámügy;nevelőszülők;hivatalos személy elleni erőszak;gyermekelhelyezés;

2023-05-30 14:16:00

Gyámügyesekre és rendőrökre támadtak a szülők gyermekeik ideiglenes elhelyezésekor

Az anya előbb kislányát akarta kitépni az egyik hivatalnok kezéből, majd odahívta az élettársát, és mindketten rúgni, ütni kezdték az egyenruhásokat.

Hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsít az ügyészség egy nőt és egy férfit, akik gyermekeik családból kiemelésekor, illetve hatósági döntéssel ideiglenes nevelőszülőknél elhelyezésekor gyámügyi ügyintézőkre és rendőrökre támadtak – derült ki a a Központi Nyomozó Főügyészség kedden kiadott közleményéből. Az eset még idén március 20-án történt, amikor a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal egyik járási hivatala 2023. március 20-án a két kiskorú gyermeket ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél akarta elhelyezni.

– Mivel a gyámhivatal előzetes eljárása során felmerült, hogy tartani kell az apa agresszív fellépésétől, a határozat végrehajtása rendőri segítséggel történt. Amikor a kormánytisztviselők kézbesíteni akarták a határozatot az édesanyának, ő trágár szavakat kiabált a járási hivatal dolgozói felé. Miközben az egyik kormánytisztviselő megpróbálta elvinni a gyermeket a helyszínről, a nő a kislányt a ruházatánál fogva rángatni kezdte azért, hogy kiszakítsa a kormánytisztviselő kezéből – írták.

A rendőrök felszólították a nőt, hogy ne akadályozza a kormánytisztviselők munkáját és működjön együtt a hatósággal. Mivel a nő erre nem volt hajlandó, a rendőrök előzetes felszólítás után testi kényszert alkalmaztak vele szemben, ám az asszony megfeszítette magát és sikítozott, majd a rendőrök felé rúgott, és egyikük lábát legalább egyszer el is találta. A nő telefonon a helyszínre hívta gyermekei apját, aki szintén üvöltött és fenyegetőzött, majd ő is a rendőrökre támadt, sikertelenül, pedig a támadásba az asszony is beszállt. A szülők elfogásáról az ügyészségi portál egy videót is közzétett.

A férfit, aki egyébként vagyon elleni és erőszakos bűncselekmények elkövetése miatt többszörösen büntetett előéletű, ellene már más ügyben felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki, és jelenleg is letartóztatásban van, már áprilisban, az asszonyt a múlt héten hallgatták ki gyanúsítottként.