A miniszterelnök feltehetően szórakoztatónak szánt, de inkább hatalom agresszivitását leleplező Facebook-videóval jelentkezett Sátoraljaújhelyről. Megint elhangzott egy félreérthetetlen fenyegetés: „Mindenki sorra kerül.”
Az érintett kerekesszékes utastól, valamint kísérőjétől a sajtón és közvetlenül levélben is elnézést kérnek.
Az anya előbb kislányát akarta kitépni az egyik hivatalnok kezéből, majd odahívta az élettársát, és mindketten rúgni, ütni kezdték az egyenruhásokat.
A magyar rendőrség vette kezelésbe a rendetlenkedő román férfit.
Miközben az egészségügyi dolgozók az élettársa életének megmentésén fáradoztak.
A ferihegyi biztonsági őrök ártalmatlanították a kerítésen átmászó agresszív férfit, akiről kiderült, kábítószerbirtoklás miatt korábban eljárás indult ellene.
Magukból kivetkőző tüntetők, ellenségeskedő kommentelők, elcsattanó pofonok – mind több gyűlöletet szabadít fel a politikai a kisemberekben.
Az immunrendszer hasonlóan reagál a magas zsír-, cukor- és kalóriatartalmú étrendre, mint a bakteriális fertőzésekre, a szervezet védekező rendszere hosszú távon támadóvá válik a Bonni Egyetem kutatónak tanulmánya szerint.
A feminizmust hazánkban sokan még ma is a patriarchátus női változatával, a férfiszerepek elsajátításával, a gyakran agresszív érvényesülési kényszerrel, a család elhanyagolásával és általában véve a nőuralommal azonosítják, amit a hagyományos szerepekben szocializálódott férfiak és nők egyaránt élesen elutasítanak.