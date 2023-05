Á. B.;

Koszovó;összetűzés;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;

2023-05-30 17:42:00

Hazaszállítottak tizenkét, Koszovóban megsérült magyar katonát

Szerencsére egyikük sincs életveszélyben.

„A magyar katonák bizonyították rátermettségüket, azt, hogy bízhatunk bennük, rendületlenül helytállnak, bármilyen feladat elé is kerülnek külföldön vagy itthon” – mondta a honvédelmi miniszter kedden azt követően, hogy landolt a Koszovóban megsérült katonákat hazaszállító repülőgép.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf az MTI beszámolója szerint azt mondta, összesen 27-en sérültek meg, és 12-en érkeztek most haza. Közölte azt is, hogy mindenkinek, a súlyosabb sérülteknek is stabil az állapota, életveszélyes sérült nincs. A hazaérkezett sérültek találkozhatnak családtagjaikkal, majd a Honvédkórházba szállítják őket. A miniszter kitért arra: a katonák elmondták neki, hogy „az incidens sokáig tartott és rendkívül erőteljes volt”.

A magyar katonák a sérülésük ellenére is bátran helytálltak, többen – akik erre képesek voltak – visszamentek a feladat végrehajtására. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: Magyarország számára nagyon fontos a Nyugat-Balkán stabilitása, Magyarország nemcsak diplomáciailag, gazdaságilag, de katonailag is jelen van, az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) által biztosított KFOR-misszió keretében.

Emlékeztetett: ez a misszió jelenleg olasz parancsnokság alatt áll, korábban Kajári Ferenc vezérőrnagy volt a KFOR parancsnoka. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a hazaérkezett 12 sérült közül 11-en a hódmezővásárhelyi MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárnál szolgálnak, egyikük pedig tartalékos katona.