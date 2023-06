Miklós Gábor írása a Népszavának;

2023-06-01 14:57:00

Rotációs kormányt kaphat Bulgária

Megszakításokkal, kölcsönös vádaskodásokkal és politikai botrányokkal terhes a kormányalakítási folyamat Bulgáriában.

Nikolaj Denkov hétfőn megkapta a kormányalakítási megbízást Rumen Radev államfőtől. A május 22-én véglegesített rotációs kormányzati megállapodás szerint a kijelölt miniszterelnök maga dönthette el, mikor jön el ennek az ideje. Denkovnak most hét nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy tető alá hozza Bulgária első rotációs kormányát.

A legutóbbi – két éven belül az ötödik – választás sem hozott nyilvánvaló megoldást a bolgár belpolitikában. Egy párt sem szerzett elsöprő többséget a 240 fős nemzetgyűlésben. A legtöbb szavazatot a jobbközép GERB (Polgárok az európai Bulgáriáért) párt kapta. Ez a párt több mint másfél évtizede, domináns szerepet játszik a bolgár politikában. Egyértelműen Bojko Boriszov sokszoros miniszterelnök nevéhez köthető alakulat. Kritikusai szerint a párt a bolgár korrupciós rendszer egyik főszereplője, a háttérben együttműködik a másik két hagyományos párttal az európai koncok elosztási alkujában. Ellenfelei/partnerei a Bolgár Szocialista Párt (BSZP) és a török-muzulmán kisebbséget képviselő Mozgalom a Jogokért és a Szabadságért (DPSZ). A GERB az Európai Néppárt tagja, atlantista, EU-barát erőként jeleníti meg magát. A választási verseny második helyezettje a Folyatjuk a változást! nevű Nyugat-barát, korrupcióellenes párt volt, szövetségben a jobbközép Demokratikus Bulgária (DB) párttal.

Rumen Radev elnök a GERB jelöltjét Marija Gabrielt bízta (44 éves) meg első körben kormányalakítással. Boriszov a háttérbe húzódott, s az EB oktatási, ifjúsági, technológiai fejlesztési biztosát jelölte kormányfő-jelöltnek. A jelöltnő pályáját a GERB színeiben futotta be, Franciaországban tanult, sokkal inkább otthonos az EU köreiben, mint Bulgária balkáni politikai kultúrájában. A jobboldali párt vezetése már a kezdetektől fogva tisztában volt azzal, hogy ugyan a legnagyobb képviselőcsoportja van a parlamentben, társadalmi többsége azonban nincs. Az elutasítottsága is sokféle. A GERB korrupt uralma ellen jött létre a nyugatos PP és a populista Van ilyen nép! nevű prosztesztpárt is. A korábbi évtizedben a GERB a kulisszák mögött összejátszott a DPSZ-szel – főleg az európai pénzeken való osztozkodásban bírtak együttműködni, de más segítséget is nyújtottak egymásnak. A GERB korábban a nacionalista euroszkeptikus pártokkal kormányzott együtt. Ezek viszont – hasonlóan a BSZP-hez – nyíltan Moszkva-barát és Nyugat-ellenes retorikát hangoztatnak, ellenzik Ukrajna katonai megsegítését. Ezt, mármint az ukránok ellátását bolgár lőszerrel és fegyverzettel – ellenzi Radev elnök is, aki körül most sajátos Nyugat-szkeptikus politikai kör alakult ki.

Bulgáriában az utóbbi időben, a kormányalakítási képtelenségekből adódóan elnöki/hivatalnok kormányok vitték az ügyeket. Így éppen Radev elgondolásai miatt, odavezetett, hogy az ország praktikusan kimaradt az Ukrajnát segítő koalícióból. A Fekete-tengeri térségben, amely az orosz-ukrán háború, s a nyugati támogatás színtere, egy ilyen szövetséges akadályozza a katonai tervezést. Egyébként is a hivatalnok kormány korlátozott felhatalmazása miatt óvakodik attól, hogy politikai vállalásokat tegyen. Bulgária eddig hasonlóan politizált Ukrajna ügyében, mint az Orbán-kormány, de a szófiai kabinet nem tett olyan nyilatkozatokat, mint a magyar miniszterelnök. Az oroszbarát „békepárt” a baloldali és a szélsőjobb nacionalista térfélen működik, s Rumen Radev államfő is Moszkvának tetsző véleményeket hangoztat. Boriszov Nyugat-barát jobboldaliként kolportálja magát és pártját. Ezt kérhették számon rajta, s feltehetően a PP vezetőit is felszólították a szövetségesek, hogy adják fel eddigi finnyásságukat, s kezdjenek végre kormányozni.

A megoldás egy különös formula lett. A két párt megállapodott abban, hogy 18 hónapig szakértői kormányzást folytatnak majd. Kilenc hónapig a PP jelöltje Nikolaj Denkov (61 éves, fizikai-kémikus, akadémikus, volt oktatási miniszter) lesz a kormányfő, majd mandátuma lejárta után Marija Gabriel veszi át a miniszterelnöki posztot. A politikusnő a PP kormányában külügyminiszter és helyettes kormányfő lesz. A minisztereket – szakértőket – a PP jelöli. A Demokratikus Bulgária úgy döntött, hogy nem küld minisztereket ebbe a rotációs kormányba. A megállapodás szerint a szakértői kormányzás fő célja, hogy végre Bulgária bekerüljön a vágyott schengeni övezetbe, s az eurozónába. Csökkenteni kell ehhez az inflációt, s több törvénymódosításra is szükség van. Az egyik bevezetendő változás a választások módját érinti. Legutóbb a GERB, BSZP és a DPSZ, tehát az ún. „korrupciós többség” visszaállította a papíralapú szavazást és megengedte a választók buszoztatását. Ezt is eltörölnék. Bulgária egyik fő problémája az igazságszolgáltatás kétes állapota. A három évvel ezelőtt elkezdődött korrupcióellenes tömegmozgalom egyik oka az volt, hogy több botrányos ügy is kiderült az ügyészség és több bíró korrupciós érintettségéről. Az egymást követő bolgár parlamentek képtelenek voltak a megfelelő változtatásra és máig megőrizhette posztját a kétes hírű Ivan Gesev főügyész.

Az új kormány megalakítása azonban nem megy könnyen. Újabb viták robbantak ki a miniszterek jelöléséről, a szolgálatok majdani vezetőiről. Kiszivárgott ugyanis egy felvétel a PP vezetőségi üléséről, ahol a párt vezetői arról beszélnek, hogy „baráti nagykövetségekkel” egyeztettek személyekről, s az is elhangzik, hogy a szakértő státuszt nem kell annyira komolyan venni. A GERB ezért szombaton tárgyalási szünetet jelentett be, nyilván, hogy jobb pozíciókat kényszerítsen ki. Mindezek ellenére Nikolaj Denkov hétfőn megkapta a kormányalakítási megbízást, kezdődik az újabb visszaszámlálás Szófiában.