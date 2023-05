P. L.;

2023-05-31 22:27:00

634 millió forint támogatást kapott Filep "A Kopasz Oszt" Dávid egyszemélyes cége

Nagyon fontos lehet a kormányzati agymosás gördülékeny terjesztése.

634 447 000 forint támogatást kapott tavaly Filep Dávid alkalmazottak nélküli cége - hívta fel rá a figyelmet a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a Facebookon.

Filep Dávid leginkább arról lehet ismerős a nagyérdeműnek, hogy A kopasz oszt nevű fideszes propagandaoldal megafonos beszélőfejeként egyike azoknak, akik kéretlenül osztották a gyanútlan facebookozóknak a puritán kormányzati agymosást. Ugyanakkor, amint arról korábban lapunk is beszámolt, Filep Dávid még az átlagos beszélőfejeknél is lelkesebbnek bizonyult, ugyanis megafonos ténykedése mellett tulajdonos-ügyvezetője az ugyancsak propagandatevékenységet végző Aktuális Média Nonprofit Kft.-nek is. E cég hirdetései elsősorban a választások előtt boldogították az internetezők mindennapjait, főként Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelöltet lejárató tartalmakkal, valamint a „Gyurcsány-show” különféle epizódjaival. Emellett egy kaptafára készült egy sor hirdetés a Facebookra, amelyben minden választókerület ellenzéki képviselőjelöltjeit igyekeztek egyesével összegyurcsányozni.

Mindez persze nem volt ingyen, még tavaly decemberben lapunk is beszámolt arról, hogy 2021 óta több mint 455 millió forintot szórt el a Fidesz propagandapaneljeinek terjesztésére, miközben nem volt látható bevétele. A cég alkalmazottainak száma nulla, egyetlen tagja maga Filep Dávid, bár eredetileg része lehetett a projektnek egy híroldal is, ami azonban jó hamar, már 2021-ben leállt.

A választások utáni nyáron a Megafonhoz hasonlóan alábbhagyott a cég ténykedése, ősztől kezdődően azonban újraindult, főként szankciózós, dollárbaloldalozós témákkal. A „Gyurcsány-show” keretében újabban ismét Karácsony Gergely főpolgármestert igyekszik lejáratni.

A Telex a Céginformációs rendszerben leellenőrizte az Aktuális Média Nonprofit Kft. adatait, eszerint valóban valóban megkapta a horribilis összegű támogatást. Az egyszemélyes cég egy kanyi buznyák árbevételt sem mutatott fel, ám míg 2021-ben 47,6 milliós egyéb bevételei voltak, ez tavaly már 662,497 millió forintra ugrott. Anyagjellegű ráfordítás címen 623,458 milliót, személyi jellegű ráfordítások címszó alatt pedig 34 millió forintot költött. Az adózás előtti eredménye 293 ezer forinttal haladta meg a tavalyit.