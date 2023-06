Népszava;

Budapest;futball;Európa-liga;AS Roma;Sevilla FC;

2023-06-01 06:15:00

Hetedszer is Európa-liga győztes a Sevilla – Galéria!

Izgalmas és kiélezett mérkőzés volt, mindkét csapat keményen küzdött a győzelemért. A Sevilla FC végül 2-1-re nyerte a találkozót az AS Roma ellen Budapesten a Puskás Arénában. A csapat remek játékkal és hatékony támadásokkal bizonyította, jogosan kerül be az UEFA-bajnokok ligája csoportkörébe. A hétszeres Európa-liga győztes spanyol csapat büntetőkkel nyerte a trófeát 2023-ban Budapesten, ugyanúgy, mint már 2007-ben és 2014-ben is.