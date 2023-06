nepszava.hu;

költségvetés;Karácsony Gergely;főváros;elvonás;kivéreztetés;

2023-06-01 12:49:00

Karácsony Gergely szerint a kormány Budapest vérét ontja a jövő évi költségvetéssel, és ezért a főváros bíróságon vesz elégtételt

Budapest számításai szerint az utolsó tarlósi év állami elvonásának 15-szörösét, 75 milliárd forintot, a főváros 82 napi működési költségét szedné be az állam sarcként.

A kormány jövő évi költségvetési terve fokozná Budapest kivéreztetését. Ez már vérontás – jelentette ki Karácsony Gergely főpolgármester csütörtöki Facebook-posztjában, amelyben rendkívüli lépésként jelentette be, amit már korábban is, hogy perre mennek: „Bíróság elé citáljuk a kormányt. Nemcsak azt bizonyítjuk be, hogy a Budapest-ellenes politika országrontó politika, hanem azt is, hogy a városunk kivéreztetése törvénytelen. Per jön.” Kiszámolták ugyanis, hogy a kormány annyi pénzt akar elvenni a fővárosi önkormányzattól, amiből 82 napig működik a város, ezzel pedig „el akarnak venni az életükből közel három hónapot”, de Karácsony szerint ezt nem fogják hagyni.

A főpolgármester, vélhetően azért, hogy súlyos kijelentéseit ne lehessen egy fordulattal vagdalkozásnak, vádaskodásnak nevezni, tényekkel, számokkal támasztotta alá azt a szerinte tarthatatlan, igazságtalan és törvénytelen helyzetet, hogy Budapest támogatja a kormányt, és nem fordítva. – Idén 33 milliárd forint a Budapestnek járó állami normatíva, jövőre 34,5 milliárdot szánnak erre, vagyis, ha az inflációt is beleszámítjuk, még csökken is a támogatás. Ehhez képest idén 58 milliárd forint szolidaritásinak hazudott adót, vagyis sarcot von el a kormány Budapesttől, jövőre 75 milliárdot akarnak elvenni – sorolta, megjegyezve: „Tarlós utolsó évében mindössze 5 milliárdot vettek el, idén 58 milliárdot, jövőre 75 milliárdot akarnak. Vagyis a kormány 15-szörösére emelné a Budapestet sújtó sarcot. Idén Budapest 25 milliárddal támogatta a kormányt, jövőre több mint 40 milliárd forinttal kellene támogatnia.”

Karácsony Gergely szerint mindemellett a költségvetés tervezete leleplezi azt a hazugságot is, hogy a nagyobb városoktól elvett pénzből a kisebb településeket támogatják – ez lenne a szolidaritási adó célja –, hiszen hiába vesznek el többet például Budapesttől, „a települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások” soron jövőre ötödével kevesebb pénz szerepel, mint idén. Kevesebb jut környezetvédelemre, kevesebb jut a szociális intézményeknek és a vasútnak is. – Ez tehát nemcsak Budapest-ellenes, de önkormányzat-ellenes költségvetés is – fogalmazott a főpolgármester.