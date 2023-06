Hargitai Miklós;

2023-06-01 21:00:00

Trükköznek a paksi szerződéssel, a parlament helyett elég Varga Mihály az orosz gigahitel feltételeinek átírásához

A szerda éjjel kihirdetett „veszélyhelyzeti” rendeletek egyike lehetővé teszi, hogy a tervezett atomerőmű-bővítés finanszírozási szerződésének átírásából kihagyják az Országgyűlést.

Az Orbán-kormány hivatalos álláspontja szerint Oroszország Ukrajna elleni háborúja semmilyen módon nem érinti a paksi bővítési projektet, annyiban azonban mégiscsak érinti, hogy most a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva próbálják tovább titkolni a parlament és a nyilvánosság elől, milyen megállapodást kötött a közelmúltban Szijjártó Péter Moszkvában a beruházási és finanszírozási szerződés módosításáról.

Amint arról a Népszava már beszámolt, Menczer Tamás, Szijjártó államtitkára a múlt héten megígérte, hogy az Európai Bizottság jóváhagyása után a módosítás szövege nyilvános lesz. A módosítás megtörtént, a nyilvánosságra hozatal helyett viszont a kabinet trükközésbe kezdett: az éjszakai Magyar Közlönyben megjelent veszélyhelyzeti rendeletek egyike úgy szabályozza a kérdést, hogy a módosításhoz nem az eredeti jóváhagyó, azaz a parlament, hanem csak a pénzügyminiszter jóváhagyása kell. Ahogy az ügyre a figyelmet felhívó volt EP-képviselő, a párbeszédes Jávor Benedek Facebook-bejegyzésében azt írja, ezzel a bővítés finanszírozásának ügye gyakorlatilag teljesen kikerül mind a parlament, mind a kormány ellenőrzése alól, hiszen a szerződést nemhogy az Országgyűlés elé, de még a kormányülésre sem kell bevinni.

A lépés tovább erősíti a gyanút, hogy az orosz fél meglehetősen előnytelen szerződési helyzetbe szorította be a magyar kormányt (hiszen egy előnyös megállapodást aligha lenne ok minden eszközzel takargatni). A lehetséges opciók közül a legpozitívabb, hogy „csak” a törlesztőrészletek címzettje változik a szankciós listán lévő Vnyesekonombank kihagyása végett, de ez is a szankciók megkerülése, vagyis súlyos következményei lehetnek. Változhat ugyanakkor a 10 milliárd eurós hitelösszeg – jelenleg 4-5 százalékos – kamatozása, valamint a törlesztés ütemezése is, és aligha valószínű, hogy a jelenlegi pénzpiaci környezetben, Oroszország lehetőségeit is figyelembe véve, bármelyik az előnyére módosulna.

Sok-sok éve Lázár János még a bővítési beruházásért felelős kormánytagként azt ígérte, az eredeti szerződésnek vannak titkos részletei (például az ütemezés, a kötbér, a felmondási lehetőség), de „mostantól minden papír, minden számla nyilvános lesz”. Ezt a kormány egy pillanatig sem gondolta komolyan; a paksi projektcég költéseiért például több adatigénylési pert is kellett indítani, a mostani eset azonban az előzményekhez képest is szintlépés. Eddig ugyanis a parlamentet legalább utólag beavatták a részletekbe, ezután viszont lehetséges, hogy azokat Magyarországon összesen két-három ember fogja ismerni: Orbán Viktor, Varga Mihály és esetleg Szijjártó Péter.