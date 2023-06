nepszava.hu;

kampány;elszámolás;adományok;átláthatóság;külföldi támogatás;Márki-Zay Péter;Mindenki Magyarországa Mozgalom;választás 2022;

2023-06-02 19:27:00

A kétfarkúak átvilágították Márki-Zay Péter mozgalmának tavalyi beszámolóját, de 2,5 milliárd forinton kívül nem túl sok mindent találtak

Az ellenzéken belül továbbra is feszültséget jelentenek a 2022-es választási kampány láthatatlan forrásai.

Csak a hódmezővásárhelyi polgármester, volt ellenzéki miniszterelnök-jelölt Márki-Zay Péter egyesületéhez, a Mindenki Magyarországért Mozgalomhoz (MMM) 2,5 milliárd forint támogatás érkezett az ellenzék 2022-es úgynevezett „kultúraváltó kampányára” – írja Facebook-oldalán a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP), megjegyezve: az MMM éves beszámolója véletlenül sem hasonlít egy választási évben működő pártéra.

A Kutyapárt fel is sorolja, hogy mi a baj. – Az éves beszámoló szerint 2.579.189.000 forint támogatás érkezett hozzájuk, ugye ebben kellene legyenek az „amerikai mikroadományok”, azonban a tavaly az összefogott ellenzéktől külön induló MKKP azt gyanítja, hogy a részleteket valószínűleg sosem tudjuk meg.

Az, hogy az ellenzéki pártokon mozgalmakon belül, illetve egymás közötti bizalmatlanság a választás után több mint egy éve egyre nő, a kétfarkúak a számokat teszik sorba: „ A mozgalom megközelítőleg 578 millió forintot költött el Facebookon és YouTube-on; Kb. 244 millió forintba került az SMS kampány, valamint a call center fenntartása; szállításra, járművek bérlésére 163 millió forintot költött az MMM. A csibészes 400.000 guriga ellenzéki wc-papír értékét továbbra is nehéz megsaccolni, 40-120 millió forint között bármi lehet, valószínűleg az anyagi jellegű ráfordításoknál találnánk meg.”

Az MKKP végül megjegyzi, hogy a pártok beszámolóit, benne a papíron létező költésekkel a Hivatalos Értesítő május 31-i számában megjelent, ő maguk pedig a saját adataikat a Facebookon is közzétették. Így a linkjeiken megtalálható a 2022-es közérthető kampányelszámolásuk cégnevekkel, beszámolókkal és letölthető excelekkel, az üvegzseb, amely tartalmazza szerződéseik másolatát, éves beszámolóikat, ellenőrzéseiket, valamint „sok más infót, ami az átláthatóságot szolgálja”, és amit szembe állítanak az MMM-ével.

Még idén januárban számolt be arról lapunk is, hogy a titkosszolgálat, a Nemzeti Információs Központ adatai szerint 2022-ben összesen négymilliárd forintot meghaladó összeget utalt Magyarországra az Action for Democracy (AD). A kampánypénzek ügyében maga Márki-Zay Péter többször is elmondta, hogy szerinte a jelentés megerősíti, hogy az MMM „átláthatóan működött és működik most is, hiszen minden információt korábban nyilvánosságra hoztunk és a hozzánk érkező támogatásokkal pedig pontosan tételesen és átláthatóan elszámoltunk”. Idén áprilisban az Állami Számvevőszék az MKKP gazdálkodásában vélt felfedezni súlyos szabálytalanságokat, amiatt, hogy a párt Savköpő Menyét Alapítványának pénzügyei nem különültek magáétól a pártétól.