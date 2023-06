Á. B.;

Kövér László: az Európai Unió egy zűrzavaros, saját érdekeit leköpő banda

A fideszes politikus ugyan nem szeretne egyenlőségjelet tenni az Európai Unió és a Szovjetunió közé, de „egyértelműen a Szovjetunió felé billen a mérleg, mivel a szovjet elvtársaknak legalább volt stílusuk.”.

„Amikor a Nyugatról beszélünk, akkor ugye sokan azt gondolják, hogy államokról, politikai elitekről beszélünk. Sajnálatos módon ezek a politikai elitek a nyugat-európai országokban már régen foglyai egy árnyékhatalomnak, egy pénzügyi, gazdasági konglomerátumnak, amelyeknek a vagyona, a pénz fölötti rendelkezés lehetősége messze meghaladja minden nemzetállamnak a képességét, lehetőségét” - jelentette ki az Országgyűlés elnöke a Hír Tv péntek esti adásában.

Kövér László szerint ezen politikusok „vagy a hasznos idióták táborát gyarapítják, vagy egyszerűen prostituáltak, megvásárolták őket”, mivel nem azt teszik, ami az európai nemzetek érdeke, hanem az Egyesült Államoké. Úgy véli, a kormány sok rossz pontot szerzett másoknál az úgynevezett békepárti álláspontjával, de bízni kell abban, hogy nem ezeken a helyeken választják meg Magyarország jövőbeli kormányait sem, hanem idehaza.

Megkapta a magáét az ellenzék is, amely szerinte nem a nemzet érdekeit képviselik, s most már nem is szégyellik, hogy „gyakorlatilag külső zsoldban állnak”, és nem aszerint politizálnak, hogy szerintük mi lenne a magyar emberek érdeke. Állítja, az ellenzéki szimpatizánsok jelentős része is a kormány álláspontját vallja a béke kérdésében. Nem maradhatott el az Európai Unió (EU) szapulása sem, amelynek intézményeiről Kövér László azt gondolja, hogy már a látszatra sem adnak. „Útonálló módjára veszik el a pénzünket, megfenyegetnek azzal, hogy gyakorlatilag páriák leszünk egy olyan szövetségi rendszeren belül, ami elvileg az egyenrangúságra, a jogállami alapelvekre (épül)” - fogalmazott.

Éppen ezért amikor a Nyugat öntelt és nagyképű módon osztja azt észt, akkor „az ember tényleg nem tudja, hogy mit mondjon már (...) még inkább eltökélten kell védeni a magyar nemzeti érdekeket”. Kijelentette, fel kell tenni a kérdést, ki hogyan, milyen módon merészelte megengedni magának, hogy egy teljes jogú, egyenrangú tagállammal szemben olyan módon járjon el, ahogy tulajdonképpen még a Szovjet Kommunista Párt (SZKP) Központi Bizottsága sem járt el annak idején Kádár elvtársékkal szemben. Kövér László nyomatékosította, nem szeretne egyenlőségjelet tenni az Európai Unió és a Szovjetunió közé, de

A fideszes politikus azt hangoztatta, hogy aki célkeresztjükbe vették Magyarországot, azok valójában az Európai Uniót rombolják szét, morális hitelét bomlasztják szét. Szerinte ennek látható jelei vannak akár a tagállamok népességében végzett közvélemény-kutatásokban éppúgy, mint a magyar emberek unióról való véleményét tekintve. Vagy éppen azon csatlakozásra váró balkáni országok közvéleményében, akik egyre inkább veszítik el a kedvüket, hogy ehhez „a zűrzavaros, saját normáit leköpő bandához, amit Európai Uniónak tartanak, ehhez csatlakozzanak.”

Itt ismét határozottan jelezte: nem volt még olyan szövetségi rendszer, amelyik ennél jobb lehetőségeket kínált volna a nemzeti érdekeink érvényesítésére. Most egyelőre rossz passzban vagyunk (...) mert egyre kevesebb előnyét látjuk az uniós tagságnak, és egyre több olyan nyűgét, baját, korlátját, aminek nem lenne szabad, hogy előforduljon - jelezte, példaként az ukrán gabona uniós beengedésére gondolt, amely szerinte mutatja,