M.A.;

Budapest;XIII. kerület;varjak;varjútámadás;

2023-06-04 07:12:00

Győztek a tiltakozó lakók, leszedték a varjúcsapdákat a XIII. kerületben

Nem várta meg a városháza elé szervezett tüntetést az önkormányzat.

Hallgatott a XIII. kerületi önkormányzat a lakossági tiltakozásra: a 444 azt írja, nem várták meg a jövő hétfőre a városháza elé meghirdetett tüntetést, és véget vetettek a varjúcsapdázási akciónak.

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy több madárcsapda is megjelent a XIII. kerületben. Az önkormányzat Facebook-posztban közölte: a varjak befogására a Larsen-féle élőcsapdát használják, amellyel egyszerre több példányt is el lehet kapni. Azt írták, több varjútámadásról is befutott hír az önkormányzathoz, volt eset, amely után az áldozatot a vérző feje miatt kórházba kellett vinni.

Feljelentést tettek a tiltakozók

A 444 szerint a lakossági tiltakozás leginkább azért volt ennyire heves, mert ha a költési időszakban fogják be a madarakat, fiókáik éhen is pusztulnak. A tiltakozók két petíciót is indítottak, tüntetést szerveztek, levelekkel bombázták a kerület illetékeseit és többen is rendőrségi feljelentést tettek az ügyben.

Úgy tudják, Bujdosó Sándor, a kerület jegyzője szombaton levélben értesítette a lakossági tiltakozás legalább egy résztvevőjét arról, hogy

A jegyző azt is megírta, hogy „figyelemfelkeltő feliratot, és ha lehetséges, szalagos kordont” helyeznek ki fiókát védelmező varjak támadási helyein. A cikk szerint – bár azt több szakértő is megerősítette, hogy a csapdázott példányokat el szokták pusztítani, hiszen ha közel engedik el őket, nem volt értelme a befogásnak, messzire varjút szállítani pedig drága – ezek a példányok megúszhatják. Bujdosó Sándor ugyanis azt mondta, hogy a két befogott varjút nem „gyilkolták” meg, azokat egy vidéki vadasparkban jelenleg karanténban tartják, majd szabadon engedik. Azt mondta, eddig egyetlen elpusztult varjúfiókáról sem kaptak lakossági bejelentést.

Új megoldást keresnek

A kerületi hírportál szombati cikkében is az áll, hogy a csapdákat a hét folyamán beszedték, egyetlen csapda sincs már kihelyezve. „Az elmúlt időszakban rengeteg olyan megkeresés is érkezett hozzánk, melyben varjútámadásról számoltak be a kerületben élők. Ez is mutatja, hogy az elmúlt évek során egyre nagyobb problémát jelentenek a varjútámadások. Korábban is volt kapcsolatunk a Magyar Madártani Egyesülettel, a jövőben is konzultálni fogunk szakembereikkel, milyen más, hatékony megoldást nyújtó javaslataik vannak a problémát illetően” – közölte a hivatal.