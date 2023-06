Rosznáky Emma;

maraton;tánc;Freeszfe Egyesület;

2023-06-05 14:03:00

Az elmaradt maraton

A talpon maradó nyertes pár százezer forintot vihetett volna haza, ha az eseményt nem fújják le.

A Freeszfe Egyesület a Freeszemle keretein belül táncmaratont hirdetett, az eseményről és a nevezési feltételekről több más orgánum mellett lapunk is beszámolt. Az egyesület Sydney Pollack 1969-es filmjére, A lovakat lelövik, ugye? című híres alkotásra utalt felhívásában. Érdemes hozzátenni: a moziklasszikusban a maratoni táncverseny napokon, sőt heteken keresztül, több, mint ezer órán át tart, a CEU Nádor utcai épületének aulájában nyolc órára tervezték a versenyt.

Az ötlet jónak tűnt, a talpon maradó nyertes pár százezer forintot vihetett volna haza, ha az eseményt nem fújták volna le a kezdés után negyedórával. Ugyanis a délben induló maratonra mindössze három táncospár nevezett be és jelent meg. Nem teljesen érthető a közöny. A felhívásban kiemelték, hogy a versenyt Grecsó Zoltán táncos (Grecsó Krisztián író testvére) vezényli majd, és azt is hozzátették: „néha híres emberek is felbukkannak majd a parketten”.

Grecsó Zoltán valóban megjelent a kezdésnél, de a történtek ismeretében rejtély, kik lettek volna a résztvevő híres emberek. Akinek kedve volt, nevezés nélkül is beállhatott a táncolók közé, a versenyben viszont csak azok vehetettek részt, akik a programba iktatott szüneteket (óránként lett volna hét perc pauza) leszámítva mind a nyolc órát végigtáncolják, valamint befizetik a nevezési díjat. Mivel ez fejenként ezer, tehát páronként kétezer forint volt, nem valószínű, hogy az összeg tántorította volna el a táncosokat. Az időkeret sem okozhatott akadályt: a meghirdetett nyolc óra soknak tűnhet, de egy egészséges szervezet könnyedén kibír ennyit.

A Freeszemlére meghirdetett táncmaraton közel nem ígérkezett olyan brutálisnak, mint Pollack-film alapjául szolgáló amerikai táncmaratonok: ezeken volt, hogy hónapokon át, már-már élőhalottként táncoltak, jobban mondva tántorogtak a dollárokért az elcsigázott versenyzők. Ahogy Amerikában, úgy itt, a CEU aulájában is a verseny részét képezték volna olyan kiesésen alapuló játékok is, mint a párcsere, a székfoglaló, a futás és a szoborjáték, a vállalkozók alacsony száma miatt a táncmaraton ellehetetlenült. A szervezők állítása szerint az eseményt a Freeszemle programjának bejelentésekor, tehát már május elején, időben meghirdették.

Hivatalosan elmaradt a táncmaraton, de akinek volt kedve, beállhatott ropni. A megjelent három pár nem is zavartatta magát, egy kis bemelegítés után elkezdtek táncolni. A Freeszemlén szombaton volt egyébként Csányi Vilmos Széchenyi-díjas etológus, író előadása is, erre jóval nagyobb volt az érdeklődés, mint a táncversenyre.