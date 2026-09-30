Rendhagyó jótékonysági dalmaratonra készül a Superar Zeneművészeti Alapítvány 5 fős tanári zenekara: 24 órán keresztül ugyanazt a dalt éneklik és játsszák folyamatosan, hogy felhívják a figyelmet az alapítvány munkájára. A kihíváshoz olyan ismert vendégművészek, zenészek is csatlakoznak, mint Harcsa Veronika, Gyémánt Bálint, vagy Járai Márk.
Ötvenöt másodperccel gyorsabb volt az előző világcsúcstartónál.
Már az is tiszteletre méltó, hogy deresedő halántékkal kezdett keményen sportolni. Az meg tényleg nem semmi, hogy maratonfutóként felírta a nevét a világ legjobbjainak listájára. Nem csupán a kitartása, hanem az életszemlélete is példaértékű. Mindenhol megtalálja a megoldásokat, bárhol megérteti magát, bármit elintéz – nyelvtudás nélkül.
Az ugandai atléta 2:08:53 alatt diadalmaskodott. Szemerei Levente a 40. helyen ért célba.
A talpon maradó nyertes pár százezer forintot vihetett volna haza, ha az eseményt nem fújják le.
Fut, biciklizik, rockkoncertre jár. A gyermekvédelemben dolgozik húsz éve. Az utóbbi években már megbarátkozott az élénk színekkel. Imádja a száguldást, a raliversenyeket. Óriási energiája, jókedve, humora, közvetlensége igazi közösségi emberré teszi. Bár látássérült, Riczu Tamást ez szinte semmiben nem gátolja, élete bővelkedik élményekben és kalandokban.
Ezzel Vallai Péter előtt is leróhattuk tiszteletünket és végighallgathattunk egy páratlan költői életművet.
Chris Finill egyike azon kevés sportolóknak, akik 1981 óta mindig teljesítették a London Marathont. A 62 éves férfi a legfiatalabbja a maroknyi csapatnak.
A „turbános torpedó”-ként is emlegetett, 109 éves maratoni futónak nincs csodareceptje, csak fut, fut és fut.
Miközben a péntek reggeli adatok szerint 1176 újabb fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt az országban.
Az eddig ismeretlen Girma Bekele Gebre az amatőrök között rajtolt, mégis harmadik lett a hétvégi a New York Marathonon, ahol 55 ezer dollárt keresett.
A szervezők ezzel akarják elérni, hogy a fővárosban maradhassanak a hosszú távú ötkarikás atlétikai versenyek.
A kenyai futó 1 óra 59 perc és 40 másodperc alatt ért célba.
Verseny közben esett össze egy résztvevő fővárosban megrendezett maratoni futáson: az életét köszönhette annak, hogy egy orvos is a közelben futott. Szemtanúk szerint a mentőre több mint 20 percet kellett várni - az Országos Mentőszolgálat ezt másként látta.
A korlátozásokat a futók elhaladását követően fokozatosan oldják fel.
A kenyai olimpiai bajnok Eliud Kipchoge, akit sokan a modern kor legnagyobb maratonfutójának tartanak, Berlinben érte el a szenzációs eredményt.
Nagyot álmodtak a kedden kezdődő II. Budapest Klasszikus Film Maraton szervezői, azaz a rendezvény mögött álló Magyar Nemzeti Filmarchívum (MNF) csapata.
A világcsúcs megjavításának céljával rajtoló Kenenisa Bekele korán bukott, majd fél távnál feladta a dubai maratonit, melyen honfitársa, Tamirat Tola nyerte meg a férfiak versenyét, míg a nőknél a szintén etióp Worknesh Degefa győzött.
Rob Bell, a Travel Channel tévécsatorna egyik műsorvezetője, öt társával, egy hét alatt, hét maratont futott le januárban hét különböző kontinensen, az Antarktisztól indulva egészen Ausztráliáig. Kezdeményezésükkel két, fogyatékos gyermekek sportolását támogató alapítvány számára gyűjtöttek pénzt, hogy lehetőséget biztosítsanak a gyermekeknek a rendszeres sportolásra. A május 1-jén indult „Maratoni kihívás” című műsor bemutatja, mivel kellett megküzdeniük a hét megterhelő nap során, milyen 42 kilométert futni sarkköri hidegben vagy épp 40 fokos hőségben. Ennek kapcsán kérdezte lapunk az ismert műsorvezetőt.
Az életben maradt bostoni robbantó, Dzsohar Carnajev védőügyvédei azt kérték, hogy Bostonból egy másik városba helyezzék át a pert.
Petárdák, karácsonyi égők és távirányítású kisautók alkatrészeiből viszonylag modern bombákat gyártottak a bostoni robbantók, a Carnajev-testvérek – derült ki a szövetségi ügyészek bírósághoz benyújtott feljegyzéséből. Erről az életben maradt robbantó, Dzsohar Carnajev vallott az FBI-ügynököknek, amikor elfogták. Carnajev védőügyvédei szerint azonban a vallomást nem lenne szabad felhasználni az ellene indított perben, mivel a vallomástételnél nem volt jelen az ügyvédje, s csak később ismertették a jogait.