MTVA;Hadházy Ákos;M1 híradó;

2023-06-05 10:35:00

Az M1-et lebuktató sorozatot indít a Facebookon Hadházy Ákos

A fia után a független országgyűlési képviselő is beintett az MTVA-nak.

Az M1-et lebuktató posztsorozatot indítanak Hadházy Ákosék – derül ki a független országgyűlési képviselő hétfői Facebook-bejegyzéséből.

Hadházy Ákos azt írta, minden este be fog mutatni „egy-két kirívóan manipulatív és elfogult tudósítást az előző esti híradóból”. És két-három olyan témát is fel fog sorolni a független sajtó anyagaiból, amelyeknek az úgynevezett közmédia híradójában is ott kellene lennie.

A képviselő megjegyezte, „nem volt igazságos”, amikor nyilvánosan megfeddte a fiát amiatt, hogy beintett a közmédiának. – Valójában mindannyiunknak ezt kellene tenni és ahogy már sokszor elmondtam: ebben az országban akkor lesz változás, ha majd egyszer sok tízezren tesszük meg ugyanezt, egyszerre – tette hozzá.

Az M1 híradójával kapcsolatos bejegyzéseket Hadházy Ákos oldalán tekinthetik meg.