Hibázott az MTI és az M1 Híradó

Egy velencei szabadstrand azt állítja, hogy az MTI és M1 Híradó tegnap esti tudósításával ellentétben - miszerint az összes velencei szabadstrandot bezáratta az ÁNTSZ - ők nem zártak be, és szerintük más hasonló fürdőhelyek is átmentek a szűrésen. A velencei önkormányzat is megerősítette: nem zárták be az összes ingyenes strandot.