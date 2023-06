nepszava.hu;

2023-06-05 12:28:00

Egy mázsányi kenyér árát elszórták ebédre Szijjártó Péter tavalyi luxus repülőútján, ezért az MSZP adott egy mázsa kenyeret Iványi Gábor egyesületének

A rászorulók kapják majd meg 800 adag étel mellé.

Az MSZP egy mázsányi kenyeret ajánlott fel Iványi Gábornak, az Oltalom Karitatív Egyesület elnökének. Egy mázsányi kenyér kerül ugyanis annyiba, amennyit Szijjártó Péter és üzletember vendégei fejenként elfogyasztottak tavalyi kairói luxusútjukon – közölte lapunkkal Komjáthi Imre, az MSZP társelnöke.

A politikus közleménye szerint most is felháborító, hogy miközben a magyar családok százezrei küzdenek mindennapi kenyérproblémával, a külgazdasági és külügyminiszter tavalyi kairói repülőútján 49 üzletemberrel együtt a honvédség különgépén 5,5 millió forintért vacsorázott és 7 millió forintért internetezett.

Bár az út, valamint a repülőn elfogyasztott ételek, italok valódi értéke körül ma sem látni tisztán a szocialista politikus kiszámolta, hogy fejenként durván 102 ezer forintba került a vacsora. Megjegyezte azonban, hogy „ilyen vészterhes időkben, ilyen súlyos megélhetési válság közepette az lenne a kormányzat részéről a példamutató magatartás, ha a honvédség repülőgépén csajkából, kanálgéppel ennék a babgulyást a nagyurak”.

Azt, hogy mit ettek az üzletemberek a magyar kormány egyik vezető politikusával, ma sem tudni, ugyanis Komjáthi Imre – ahogy arról lapunk is beszámolt – hiába is kérdezte arról Szijjártót, hogy mi került pontosan 5,5 millió forintba, az általa vezetett tárca – hatáskör hiányára hivatkozva – kitért a válaszadás elől. Az MSZP-s parlamenti képviselő most a honvédelmi minisztert faggatná például a menüről, az italokról, különösen, hogy mennyi alkoholos ital fogyott tételesen, ki volt az étel-ital szállítója, mekkora volt a személyzet, ki válogatta ki az üzletembereket, és azok vajon beszálltak-e a költségekbe.

Amíg a válasz meg nem érkezik, az Oltalom Karitatív Egyesület nem tétlenkedik, és az MSZP 102 ezer forintos adományát, csaknem 2000 szelet kenyeret kiosztják a rászorulóknak, 800 adagnyi meleg étel mellé.