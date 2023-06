R. Hahn Veronika (London);

Egyesült Királyság;sztrájkok;

2023-06-06 09:28:00

Nincs nyári szünet a britek sztrájknaptárában

Nem szűnnek az élet fontos területeit nehezítő, immár hónapokra visszanyúló munkabeszüntetések a szigetországban.

Zúgolódni kezdtek a több napi bérüket bukó brit vasutasok, akiket meg sem szavaztatott a szakszervezetük a munkaadó jobb feltételeket tartalmazó fizetési ajánlatáról.

Négynapos kálvária után hétfőn végre normális vonatközlekedésre ébredt a szigetország. A vasutat üzemeltető vállalatokban dolgozókat tömörítő szakszervezetek két legnagyobbika, az RMT és az Aslef egymást követő napokra szervezte legutóbbi munkabeszüntetéseit, több százezer utasnak okozva kellemetlenséget és extra költséget. Olyan eseményeket érintettek a sztrájkok, mint a két manchesteri csapat, a United és a City részvételével megrendezett angol labdarúgókupa döntő a londoni Wembley-ben, a híres lóverseny, az epsomi derbi Surrey-ben és Beyoncé koncertje a Tottenham Hotspur stadionjában. A mozdonyvezetők uniójának főtitkára a legutóbbi leállás kapcsán magabiztosan jelentette ki, hogy a „masiniszták között nem szűnik a lelkesedés és készek további akciókra is”. Mick Whelan azzal fenyegetőzött, hogy a tiltakozások akár öt évig is eltarthatnak.

A The Sun on Sunday újság több elégedetlen vasutast is megszólaltatott. Egyikük, az RMT egy volt tagja erősen kifogásolta, hogy a dolgozókat meg sem kérdezték a kormány legutóbbi fizetésjavítási ajánlatáról. Az eddigi 17 sztrájknap egyenként 200 fontos (közel 86 ezer forint) kiesést jelentett számára. A neve elhallgatását kérő nyilatkozó szerint a RMT vezetői „annyira el vannak foglalva magukkal, hogy nem veszik figyelembe az alkalmazottakra nehezedő anyagi terheket”, ezért többedmagával egy másik érdekvédelmi szervezethez iratkozott át. Míg egy átlagos vasúti dolgozó évi 31 ezer font körüli fizetést kap, a mozdonyvezetők ennek a dupláját viszik haza. A vasúti hálózatot működtető egyik vállalat, a Rail Delivery Group legutóbbi, áprilisi ajánlata két év alatt 9 százalékos béremelést és egy munkahelymegőrzési csomagot tartalmazott. Mind az RMT, mind az ASLEF a kormányt vádolja azért, hogy megakadályozza a vasúti társaságokat a kedvezőbb fizetési feltételek biztosításában.

Nem szűnnek a nyári hónapokban az élet más fontos területeit nehezítő más, immár hónapokra visszanyúló munkabeszüntetések sem.

Így jelzik ellenérzéseiket az egészségügyi tárca „szánalmasnak” megítélt 5 százalékos béremelési javaslatával szemben. A legutóbbi inflációs adat 8,7 százalék volt, így hét hónap után először csökkent 10 százalék alá. Amikor ugyanezek, az egészségügy 40 százalékát kitevő doktorok legutóbb, márciusban, majd áprilisban tagadták meg a munkafelvételt, kétszázezer időpontot és kezelést kellett törölni. Az újabb kiesésekkel 8,2 millióra emelkedett az orvosi ellátásra és műtétekre várók száma.

Teljes bizonytalanságban vannak az iskolák, diákok és szüleik is, hiszen június közepéig kellene dűlőre jutnia az oktatási tárcának és a pedagógusokat képviselő egyik szakszervezetnek, a National Education Union-nak (NEU), hogy még elkerülhető legyen a július 3-ra kitűzött munkabeszüntetés. Az unió vezetői szerint

Az angliai tanárok nemrégiben visszautasították a jövő évre tervezett 4,5 százalékos béremelést és az azonnal kifizetésre kerülő 1000 fontos egyszeri prémiumot. Az angol iskolákban csak július 21-én fejeződik be a tanév.