Aggasztó hírek érkeznek Németországból. Elég kaotikusan alakul a közélet, a keleti tartományokban ijesztően megerősödött a szélsőjobb Alternatíva Németországért (AfD), a gazdák több mint egy hete tartanak tiltakozó megmozdulásokat, a múlt héten a mozdonyvezetők sztrájkoltak.
Nem szűnnek az élet fontos területeit nehezítő, immár hónapokra visszanyúló munkabeszüntetések a szigetországban.
A szakszervezet koordinált „szabadság napokat” szervezne a munkabeszüntetés jogszerű, alternatív formájaként. De a valódi sztrájkról sem mondanak le.
Hivatalosan is kijelenthető, hogy Franciaország majd negyedszázad óta a leghosszabb ideig tartó munkabeszüntetéseket éli át. S egyelőre nem is látni az alagút végét.
Általános sztrájk bénítja Belgiumot a szövetségi kormány vitatott nyugdíjpolitikája miatt, a több szektorra is kiterjedő munkabeszüntetés már reggel fennakadásokat okozott Brüsszelben és az ország más részein - informál az MTI.
Újabb nagyszabású tüntetést tartott Sao Paulóban, a közelgő brazíliai futball-világbajnokság nyitómérkőzésének színhelyén a hajléktalan dolgozók szakszervezete. A rendőrség szerint a megmozdulásban több ezren vettek részt.