Sötét felhők gyülekeznek Németország felett

Aggasztó hírek érkeznek Németországból. Elég kaotikusan alakul a közélet, a keleti tartományokban ijesztően megerősödött a szélsőjobb Alternatíva Németországért (AfD), a gazdák több mint egy hete tartanak tiltakozó megmozdulásokat, a múlt héten a mozdonyvezetők sztrájkoltak.