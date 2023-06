P. L.;

diáktüntetés;Rákay Philip;Nagy Ervin;

2023-06-06 15:44:00

„Úgy viselkedtél, mint az egyszeri csivava” - üzente Nagy Ervin Rákay Philipnek

A színész jelezte a nevét Philipre „magyarosító” Rákay Kálmánnak, hogy esetleg eladhatná az egyik arany Mercedesét, az árát pedig felajánlhatná egy iskolának, amelyik beázik.

A diáktüntetésekkel kapcsolatban nyilatkozott Nagy Ervin a 24.hu-nak, ahol egyebek között azt mondta, hogy bár jónak nem, de jogosnak tartja, ha egy demonstráció résztvevői már nem tudják máshogy levezetni a kétségbeesésüket, és bizonyos esetekben fizikai erőszakba torkollik a dolog. Mint fogalmazott: „Azért azt nem lehet elvárni, hogy valakit állandóan sakkban tartanak, lehetetlen helyzetbe hoznak, és ő majd mindig marha kulturált válaszokat fog adni. Párizsban már égne az egész város. Ahhoz képest a magyar diákok szerintem rendkívül kulturáltak, hogy mi történik velük és a jövőjükkel.”

A színész szavaira igen nagy hévvel reagált a Pécsi Törvényszék elsőfokú ítélete alapján jogszerűen kormányjobbágynak nevezhető Rákay Philip. Eképpen kezdte gondolatait: „Tudom én, mi a ti legnagyobb nyomorúságotok, nagyokos! Hogy ez itt nem Afganisztán, és nem is a Majdan, ahol Pressman haverod titkosszolgálata szokott decens kis polgárháborúkat kirobbantani”. Majd úgy folytatta, ez Magyarország, ahol az emberek nem vevők a szerinte „szánalomra méltó” ügyeikre, amelyek elgondolása szerint nem csak hogy nem szent ügyek, de össztársadalmilag még csak nem is ügyek.

Ezt követően az állami média intendánsából lett NER-es megmondóember gondosan elővett néhány 1989 előttről ismert, jól bevált bolsevik panelt is, s közölte, a diák- és pedagógustüntetések politikai blöffakciók, amelyeket „külföldi zsoldban álló, hivatásos felforgatók és egyéb féleszű, balos aktivisták nyomnak, mintha nem volna holnap”.

„Amikor pedig a párizsi városfelgyújtásról ábrándozol, csak halkan jegyzem meg, hogy az ottani rohamrendőrök nem gázspray fröccsöt fújkálnak ám a levegőbe, hanem rommá verik az illegálisan tüntikézőket. Na, például ez is egy óriási különbség Párizs és Budapest között... Ha mégis mindenképpen oda vágysz, nem tartóztatunk! Schilling és Sárosdi nevű kollégáid is gigantikus karriert futottak be arrafelé: árufeltöltők egy helyi kisboltban. Sok szerencsét!” - sistergett Rákay Philip klaviatúrája.

Nagy Ervin egy „Dear Kálmán” felütéssel reagált a magvas meglátásokra (utalva arra, hogy a fideszes influenszer annyira patrióta, hogy Kálmánról Philipre „magyarosította” a nevét).

- írta.

Hozzátette, megérti, hogy csípi a szemét a pedagógusokért és a diákokért való kiállás, hiszen a szolidaritás számára nyilván felfoghatatlan „abból a székből, ahol reggelente eldöntöd, hogy melyik arany színű merciddel - mert ugye kettő is van - indulj el naponta milliókért ”tanácsot adni„”. Szerinte Rákay Philip azért keménykedik vele, mert a saját közössége is kiröhögi őt a háta mögött, amiért „késsel-villával eszi a szőlőszemet”, közben pedig kíméletlen megmondófiút játszik és azt hiszi, ettől tartozik az elithez. Azt is felvetette, hogy Rákay gyermekei bizonyára magániskolába járnak és így elképzelhető, hogy nem érti, mi történik a tanárok és a fiatalok jövőjével, de ha mégsem így van, akkor jelezte, hogy épp most hozza saját gyerekeit a legkellemetlenebb helyzetbe.

Majd úgy folytatta: „Megértem, hogy szíved szerint újranyitnád nekünk Recsket, vagy elküldenél minket Szibériába, amiért van gerincünk meg szívünk. Tapsikolsz, hogy száműztétek Magyarország legtehetségesebb színházi rendezőit és nullára írtátok a magyar filmkultúrát, hogy végre legyen terep az olyan zseniális producereknek, mint te, aki Aranybulla címen összehozta az elmúlt 30 év legnagyobb buktáját”.

Nagy Ervin ezt követően jelezte a NER-es influenszernek, hogy nem adják oda Magyarországot és azt a kultúrát amiben felnőttek és ne reménykedjen, mert nem mennek innen sehová. Azt sem akarják, hogy lángoljon a főváros, csak azt szeretnék, hogy a kormány bánjon végre normálisan a tanárokkal és a jövő nemzedékével - tette hozzá.

- zárta szavait a színész.