Népszava;

bemutató;Vígszínház;Székely Csaba;

2023-06-06 17:28:00

Elmarad Székely Csaba a mai magyar társadalmi megosztottságot bemutató darabja

Az író a Vígszínház vezetésének gyávaságát látja az ősbemutató elmaradásának okaként, a teátrum szerint az időben el nem készült szöveg a premier akadálya.

Székely Csaba drámaíró Facebook-posztjában írt arról, hogy a Vígszínház ma hivatalosan elállt a Kalandfilm című, a mai magyar társadalmi megosztottságról szóló darab bemutatásától.

"Személyes történetek és improvizációk nyomán született a szöveg, a próbákkal párhuzamosan íródott, és egyelőre a darab valamivel több mint fele készült el. A színházvezetés elolvasta, amit eddig írtam (noha még nincs kész, és nem mondtam, hogy elolvasható), és úgy döntött, hogy ezt nem fogja bevállalni.

Hivatalosan június 1-re kellett volna elkészülnie a teljes szövegnek. Bár minden nap írtam (szabadnap és ünnepnap nem volt), a munkafolyamat sajátosságából adódóan a szöveg nem tudott elkészülni a szerződésben kitűzött határidőre. Ami normális esetben nem lenne baj, hiszen a bemutató csak négy hónap múlva lett volna. A színház vezetése most ezt a csúszást használja ki, és a színház jogászai által összeállított levél értelmében engem terhel minden felelősség a meg nem valósuló bemutató miatt.

Szeretném itt tisztázni, hogy bármi is lesz majd a hivatalos kommunikációban, a valódi ok nem más, mint a gyávaság.

Réka nagyszerű dolgot talált ki, és rengeteg jó ötlettel inspirált engem is és a színészeket is nap mint nap. Elképesztően jó próbafolyamat volt. Tíz fantasztikusan odaadó, lelkes színésszel dolgoztunk együtt, akikkel öröm volt minden perc. De ugyanilyen lelkes volt a súgótól az ügyelőn át az asszisztensig mindenki" - írja délután készült posztjában a 2020-ban Kortárs Magyar Dráma-díjban, és négy darabjáért is Színikritikusok Díjával jutalmazott szerző.

"Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ez az előadás nem akarta mélyíteni az árkokat. Sőt. Hogy szókimondó volt? Naná. Ilyen a stílusom. Azt hittem, pont ezért kértek fel engem. Jó volt egy rövid ideig elhinni, hogy egy ilyen bátor, szabad, szókimondó előadás megvalósulhat a mai Magyarországon, egy polgári színházban. Szeretettel fogok gondolni mindenkire, aki részt vett benne - zárja szövegét Székely Csaba.

Lapunk megkereste a Vígszínházat, amely emailben válaszolt kérve a felelet teljes terjedelmű közlését:

Az alábbi okok vezettek oda, hogy a színház nem tudja bemutatni az előadást.

Az előadás a Vígszínház ötlete volt, a színház által meghatározott koncepcióval, amely alapján felkérte az alkotókat a darab megvalósítására. Az előadás előkészületei márciusban kezdődtek el, amikor a Vígszínház által kiválasztott színészek egy workshop keretében, az alkotók jelenlétében, a darab koncepciójához kapcsolódó személyes történeteikkel dolgoztak. A szövegkönyv első változatának leadási határideje május 1-je volt. Május 9-én volt az olvasópróba, amelyen a színművészek nem tudták a színházi szokásoknak megfelelően a darabot végigolvasni, ugyanis a szövegkönyv nem készült el, csupán az első felvonás szövegkönyvének első tervezete. Ezután folyamatos egyeztetések zajlottak a Vígszínház és a szövegkönyv készítője között, amelyek során a Vígszínház közölte a szerzői jognak és szakmai szokásoknak megfelelően a kijavítási igényeit. Ezek a kijavítási igények nem tudtak az egész szövegkönyvre vonatkozni, csak az első felvonásra.

A végleges, a Vígszínház által kért kijavítási igényeknek megfelelően átdolgozott szövegkönyv leadási határideje 2023.06.01. napja volt. A színház a második próbaidőszak kezdetéig (2023. június 5-ig) nem kapott kijavított, teljes szövegkönyvet. A Kalandfilm belsős munkabemutatója június 16-ra volt kitűzve.

Ezeket a tényeket mérlegelve döntött úgy a Vígszínház vezetése, hogy a színház üzemmenetét és teljesítendő műsortervét figyelembe véve kénytelen elállni az előadás bemutatásától. A Pesti Színház első bemutatójáról a színház a későbbiekben ad tájékoztatást.