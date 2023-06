P. L.;

Elfelejtett szólni a kormány, de kirúgtak 661 embert a Magyar Államkincstártól

A kabinet előszeretettel hirdeti, hogy magán spórol, csak ez éppen nem a politikai felsővezetők fizetésében, hanem inkább az egyszerű alkalmazottak tömeges elbocsátásában érhető tetten.

Az Orbán-kormány korábbi ígéreteivel ellentétben 661 munkavállalót bocsátanak el a néhány ezer főt foglalkoztató Magyar Államkincstárnál, ráadásul az érintettek erről semmilyen előzetes figyelmeztetést nem kaptak - írja a hvg360.

A lap felidézi, hogy az Orbán-kormány előszeretettel hangoztatja, hogy magán spórol, csak épp azt elfelejtik hozzátenni, hogy ezalatt nem a politikai felsővezetés létszáma és fizetése értendő, hanem az egyszeri kormányzati alkalmazottakon csattan az ostor. Orbán Viktor a tavalyi brutális fizetésemelése után mára összesen csaknem havi 5 milliót kap, ezzel a miniszterelnök illetménye az átlagbér ötszöröséről közel tízszeresére nőtt. A miniszterek, az államtitkárok, a kormánybiztosok, a miniszterelnöki megbízottak fizetése csak az elmúlt két évben 30-50 százalékkal ugrott meg, miközben az államtitkárok és helyettes államtitkárok száma 2010 óta mintegy megduplázódott, több mint 200-an vannak már.

Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke a hvg360-nak elmondta, hogy korábban a közszférában végrehajtott leépítéseknél bizottságot állítottak fel, amely segítette a kirúgottak elhelyezkedését, esetleg átképzését, ezt azonban a kormány most megpróbálta elsunnyogni és csak a szakszervezet figyelmeztetésére léptek. A kabinet a versenyszférára mutogatott, ahol szerintük nagy a munkaerőhiány és biztosan el tudnak majd helyezkedni a lapátra tett tömegek.

Boros Péterné jelezte azt is, eleve nagy gond, hogy a kormány egyik napról a másikra szüntet meg álláshelyeket, de ráadásul úgy, hogy sokan csak az ügyfélkapun keresztül tudják meg, hogy elbocsátották őket. A szakszervezeti vezető elmondta továbbá, hogy a kormányzati szféra alkalmazottai mindemellé kiszolgáltatottabbak is a munkáltatónak - jelen esetben a kormánynak - mint a versenyszférában. Az álláshelyeket például azonnal és indoklás nélkül meg lehet szüntetni, akkor is, ha be vannak töltve, ilyenkor csak felmentési idő és végkielégítés jár az érintett alkalmazottaknak. Mindeközben Magyarországon amúgy sem erősek a munkavállalói jogok, főleg miután a Fidesz több alkalommal is számukra kedvezőtlenül módosította a munka törvénykönyvét (lásd rabszolgatörvény).

Mindemellett ugyanakkor a szakszervezeti vezető szerint az sem látszik, hogy honnan lesz pénz a rendszerben maradók bérfejlesztésére, a jelenlegi sávos bértábla pedig semmire nem ad garanciát, cirka 60 éves visszalépésnek tekinti a korábbiakhoz képest. Szerinte elviekben fennáll annak a lehetősége, hogy a fizetések megállapításánál akár a „politikai alkalmasság” is szempont legyen, így pedig elképzelhető a szakma felhígulása oly módon, hogy míg a szakmailag alkalmas munkavállalók az alacsony fizetés miatt elhagyják a pályát, a „politikailag alkalmas” káderek maradnak.