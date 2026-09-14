Pontosítás

Egy közszereplő is tévedhet, és amennyiben ezt egy nyilvános eseményen (jelesül egy sajtótájékoztatón) teszi, tévedése óhatatlanul megjelenik a tudósításokban. Bár az elsődleges felelősség nem a beszámolót közlő orgánumokat terheli, a szakmai korrektség úgy kívánja, hogy ilyen esetekben jelezzék: valótlanság szerepel a cikkekben.