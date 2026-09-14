Elégedetlenek az érdekvédők a szociális szakmára vonatkozó 20-25 százalékos béremeléssel, a sztrájkra készülődést nem állították le.
Továbbra sincs megállapodás a béremelésről, ezért szeptemberi demonstrációra és egy későbbi sztrájkra készülnek a szociális ágazat érdekvédői.
Óriási csalódás az ígért 15 százalékos béremelés, ami a várható 11 százalékos minimálbér emeléshez képest mindössze évi 1 százalékos növekedést jelent.
Megerősítette a kabinet, hogy 15 százalékkal nő a szociális szférában dolgozók bére, ennek nagy része a minimálbér emelésből adódik. Az érdekvédők tiltakoznak, mert a diplomások keresete így alig változik, és folytatódik az elvándorlás.
A parlament elé meghirdetett flashmob célja az volt, hogy az érdekvédők és a dolgozók kifejezzék elégedetlenségüket a kormány által meghirdetett 15 százalékos béremeléssel összefüggésben.
A béremelés érdekében erősíti a nyomást a kabineten a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete.
A kabinet előszeretettel hirdeti, hogy magán spórol, csak ez éppen nem a politikai felsővezetők fizetésében, hanem inkább az egyszerű alkalmazottak tömeges elbocsátásában érhető tetten.
A közszolgálatban dolgozó 618 ezer embernek egyre nagyobb gondot okoznak az áremelkedések, ezért szakszervezeteik az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) összehívását kezdeményezik.
Egy közszereplő is tévedhet, és amennyiben ezt egy nyilvános eseményen (jelesül egy sajtótájékoztatón) teszi, tévedése óhatatlanul megjelenik a tudósításokban. Bár az elsődleges felelősség nem a beszámolót közlő orgánumokat terheli, a szakmai korrektség úgy kívánja, hogy ilyen esetekben jelezzék: valótlanság szerepel a cikkekben.
Egy 486 napos eljárás végén a Kúria jóváhagyta a szociális ágazatot képviselő szakszervezetek listáját a munkabeszüntetés alatt is kötelező szolgáltatásokról, csak közben elmúlt az utolsó időpont is, amikor sztrájkolhattak volna.
Egyre többen vállalják a harcot is a jogaikért – mondja a csütörtöki sztrájkot szervező Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke, Boros Péterné.
Az a helyzet, hogy a szakszervezetek két szabadnappal protestálnának.
Megalázó eljárások és a kormány utasításait kicselező trükkök sorát vetették be a tárca- és intézményvezetők a nagy állami leépítés során.
Nemzeti konzultációt hirdetett hét érdekvédelmi tömörülés, hogy bebizonyítsák, mennyire átgondolatlan a bürokráciacsökkentés kormányzati terve.
Próbáljon nőkkel harcolni a miniszterelnök – üzente Boros Péterné, a köztisztviselők és közszolgálati dolgozók szakszervezetének elnöke. Annak a 200 ezres csoportnak ugyanis, amelynek tagjai már tíz éve nem kaptak bérfejlesztést, csaknem a 80 százaléka nő, akik most „nem elégedettek”. Az önkormányzati köztisztviselők ma folytatják a sztrájkot.
A kormány egymás ellen próbálja fordítani a különböző szinteken dolgozó hivatalnokokat, ám ők kiállnak az egységes elbírálásért, az önkormányzati vezetők pedig melléjük álltak. Közösen sztrájkolnak két hét múlva.
Bezárják a polgármesteri hivatalokat?
Az önkormányzati köztisztviselők tegnapi figyelmeztető sztrájkja ellenére a belügyi tárca egyelőre nem áll szóba szakszervezetükkel, pedig az érdekvédők a települési szövetségekkel együttműködve már a közszolgálati életpálya törvénytervezetét és a hozzá tartozó bértáblát is kidolgozták. Ha eredménytelen lesz az erről szóló tárgyalás, szeptemberben egy napra bezárnak a helyi hivatalok.