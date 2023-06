P. L.;

2023-06-08 12:49:00

Takács Péter szerint a világon mindenhol előfordul, hogy egyetlen kórházi osztálynak kell 163 gyereket ellátnia

Az államtitkár szerint az egészségügyet indokolatlan támadások érik a sajtó részéről, majd a következő mondatban már azt írta, hogy a fele igaz.

Három napja lapunk is beszámolt arról, hogy egy informatikai hiba miatt 163 gyereket kellett 24 óra alatt ellátni a Szent János Kórházban. Ez úgy derült ki, hogy Kőnig Róbert gyermeksebész megosztott egy Facebook-posztot, majd később arról is beszámolt, hogy sok szülő nehezen tűrte a megnövekedett betegforgalmat. Volt, aki sértegette őket, kaptak fenyegetést, de az ajtót is rájuk törték. Vasárnap délutántól egész Észak- és Közép-Magyarország gyermeksebészeti és gyermektraumatológiai ügyeletét ők látták el.

Több sajtóorgánum erre elkövette azt a főbenjáró bűnt, hogy beszámolt a történtekről, de szerencsére jött Takács Péter államtitkár, aki elmagyarázta, hogy nincs itt semmi látnivaló és csak az újságírók keltenek hangulatot azzal, hogy feltételezik, esetleg a közismerten szakmai alapon menedzselt magyar egészségüggyel lehet valami probléma - természetesen indokolatlanul.

Az államtitkár tájékoztatását így kezdte: „Budapesten minden nap két nagy gyerektrauma-ellátó ügyel. Hetente három ügyelet jut mindegyikre. (...) Ezekből az egyik néhány órára kiesett az ellátásból informatikai hiba miatt, ezért pár óráig a János Kórház vasárnap egyedül maradt a központi régióra. Ez nyilván terhet jelent, de hasonló a világon bárhol előfordul.”

Az esetről beszámoló orvos posztját Takács Péter a történet „emberi oldalának” nevezte, az pedig viszont már csak a sajtó hangulatkeltése, hogy a vis maior helyzet miatt rendszerhibát feltételeznek. Az államtitkár tisztázta, hogy nem egyetlen orvos látott el 163 beteget, hanem egy kórházi osztály két vizsgálóhelyiséggel, ami azt jelenti, hogy vizsgálónként 3-4 beteg óránként. „Ez azért nem elviselhetetlen terhelés” - tette hozzá. Ezután Takács Péter eképpen bírálta a sajtót:

Azt az államtitkár nem részletezte, hogy szerinte az egészségügy problémái közül mi igaz és mi nem, de azt mindenesetre leszögezte, hogy a fenti esetnek nincs köze az új alapellátási ügyeleti rendszerhez, ami miatt az Orbán-kormány egy szervezett lejárató akciót követően szétverte a Magyar Orvosi Kamarát.