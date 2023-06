M.A.;

2023-06-08 19:13:00

Elérkezettnek látják az időt: a 16 éveseknek is engedné a vadászatot egy kormánypárti javaslat

Ugyanez vonatkozik a solymászatra és agarászatra is.

16 és 18 év közti, tehát még kiskorú fiatalok is vadászhatnának már az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának új, fideszes képviselők által benyújtott javaslatának értelmében. Ennek feltétele lenne, hogy egy legalább öt éve érvényes vadászjeggyel és vadászlőfegyvertartási engedéllyel rendelkező, a vadászterületen a kiskorúval együtt tartózkodó felnőtt a sörétes-, vagy legfeljebb 0.22 kaliberű golyós vadászlőfegyverét engedi át nekik, és a vadászat teljes időtartama alatt közvetlenül felügyeli és kíséri őt – vette észre a hvg.hu.

A portál szerint ugyanez vonatkozik a solymászatra és agarászatra is.

A rendőrség a fiatalok esetében is megvizsgálja a felkészültségüket és azt, hogy nincs-e valamilyen jogi kizáró ok, de a sportlőfegyver tartására feljogosított kiskorúak esetében a feltételek fennállását külön hatósági vizsgálat nélkül is igazoltnak kell tekinteni.

Ez tíz uniós országban ma is lehetséges.

A javaslatot két különböző salátatörvénybe illesztik bele: „a hivatásos szolgálati jogviszonnyal összefüggő, valamint a nyilvántartásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról” szóló és az „egyes törvényeknek az agrárminiszter feladatkörét érintő módosításáról” szóló tervezetbe, melyekről az Országgyűlés a jövő héten szavaz majd.