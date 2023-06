Balogh Gyula;

színház;Nemzeti Színház;Juliette Binoche;MITEM;

2023-06-08 18:08:00

Angyalok a fényben - Juliette Binoche a MITEM-en

A világhírű francia színésznő, Juliette Binoche lépett fel szerda este a Nemzeti Színházban a MITEM-en. A produkciót felolvasás-performanszként hirdették.

Bejött Juliette Binoche a Nemzeti Színház színpadára. A közönség rögtön rajongó tapssal fogadta. Pedig még nem is csinált semmit, csupán bejött. Aztán franciául elmondta, hogy ő most Mallász Gitta. Elmesélte, hogy három fiatal barátjával 1943-tól rendszeresen folytattak beszélgetéseket, és ezeknek a leirataiból hallhatunk most részleteket. Be is hívta a társait, Hannát (Szűcs Nelli), Hanna férjét, Józsefet (Trill Zsolt) és Lilit (Varga Zsuzsa). Mindenkit megölelt, és leültek egy asztalhoz, és másfél órán át olvastak.

A felolvasásban csak olykor keveredik plusz színházi gesztus. (Rendező: Wajdi Mouawad.) A főszerep a szövegé. Juliette Binoche franciául olvasott, a többiek magyarul. Ezek a beszélgetések megjelentek kötetben is, Az angyal válaszol címmel, szerzője az a Mallász Gitta, aki négyük közül egyedül élte túl a háborút, a többieket zsidó szármatásuk miatt haláltáborba vitték, ahonnan nem jöttek vissza.

A beszélgetések tele vannak kérdéssel, kétellyel. A magyarul is hozzáférhető kötet előszavában – ami az előadásban nem hangzott el – a szerző így fogalmazott: „Tanácstalanul álltunk a brutális aljassággal teli világban, a hazugság és a gonosz látszólagos győzelme előtt. Ugyanakkor meg voltunk győződve, hogy életünk értelme valahol e mögött van, és hogy ezt mindenáron meg kell találnunk. Azt is éreztük, hogy az akadályokat elsősorban magunkban kell keresnünk.” Ezért is jöttek létre ezek a beszélgetések.

A diskurzus pedig – legalábbis ami ebből leírt formában született – egyszerre ezoterikus, mégis valóságos. Sokszor úgy érezzük, mintha egy bibliai szöveget, vagy egy imát hallgatnánk. A színészek úgy is mondták, mint egy prédikációt, vagy még inkább mint egy tanítást. Szó van arról, hogy miként válhat valaki angyallá és miért is fontos a fény. Az előadás címe nyilván nem véletlenül: Fény-Anyag. Mindenki, aki hallgatja, kiválaszthat kedvenc mondatot. Én „az adni és nem kapni” gondolatot viszem magammal.

Mallász Gitta és társai iparművészek voltak, közös műhelyt vittek – amíg lehetett – Budaligeten, a kötetben szereplő beszélgetések egy része is itt történt. Az igazat keresték, nem azt, ami körbevette őket. Az ember lényegének legbelső titkait kutatták. Ám a fény és az angyali válaszok jelentették számukra az egyetlen menedéket. Gitta a hatvanas években Franciaországba költözött, ott találkozott össze barátnőjével, Kardos Gyöngyivel. Együtt alkották meg, fordították le Az angyal válaszol című kötetet, amit azóta huszonöt nyelvre lefordítottak. Juliette Binoche – mint azt a felolvasás után elmesélte – harmincöt éve hordozza magával, amikor nemrég Ferenc pápával találkozott, neki is átadott egy spanyol nyelvű példányt. Egy kérdésre úgy fogalmazott: most, amikor óriási – politikai, klimatikus, és önmagunkban lévő – nyomás van rajtunk, akkor különösen fontos Az angyal válaszol. Kiutat ad, segít abban, hogy túllépjünk ezeken a mindennapi problémákon – tette hozzá. Aztán egy másik kérdésre arról beszélt, hogy számára is ezeknek a beszélgetéseknek az a legfőbb üzenete, hogy adni kell – meg persze szeretni, hinni, cselekedni. Egy színésznőnek is ez a feladata, és erre megvannak az eszközei. Nagyon lényegesnek tartotta azt is, hogy most ezek a beszélgetésrészletek egy színpadi formában – még ha egy felolvasásként is, de – meg tudtak szólalni újra magyarul. (Dramaturgok: Kardos Gyöngyi, Sepsi Enikő, Juliette Binoche.) A ritmushangszerekkel történő, jelzésszerű zenéről pedig a színésznő lánya, Hana Magimel gondoskodott, most léptek fel először együtt.

Az egész est csattanójaként, a közönségtalálkozó végén pedig legalább húsz nyelven – közöttük Mallász Gitta eredeti hangján –, magyarul meghallhattuk azt a szöveg részletet, hogy, „Égjetek! Éljetek! Fénnyel teljetek!” Hát mit mondjak, igencsak ránk férne az élet, a fény – és minden ilyesmi.