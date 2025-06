Tragédiák, komédiák és újrakezdések

Harmadszor rendezték meg a Nemzeti Színházban a Madách Nemzetközi Színházi Találkozót (MITEM). A programban több világhírű alkotó produkciója is helyet kapott, de nem feltétlenül ezek az eladások bizonyultak a legizgalmasabbnak, miközben a rendező kéznyoma és formátuma ezekből is jól érzékelhető volt. Előfordult csalódás, de szerencsére pozitív meglepetés is akadt a még néhány kisebb szervezési nehézséggel küzdő, de egyre fontosabbá váló fesztiválon.