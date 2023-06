Á. Z.;

per;tanár;kirúgás;polgári engedetlenség;Kölcsey Ferenc Gimnázium;Marosi Beatrix;

2023-06-14 11:58:00

Meg akarták hallgatni, de ma sem ment el a pere tárgyalási fordulójára a tanárokat kirúgó Marosi Beatrix

Ügyvédje szerint a Belső-Pesti Tankerületi Központ vezetője gyógyszeres kezelés alatt áll.

Egészségügyi okokra hivatkozva nem jelent meg a Kölcsey Ferenc Gimnázium öt elbocsátott tanára, Palya Tamás, Törley Katalin, Ocskó Emese, Molnár Barbara és Sallai Katalin által indított per ma tartott tárgyalási fordulójára Marosi Beatrix, a Belső-Pesti Tankerületi Központ vezetője – derül ki az Index cikkéből.

Marosi Beatrix nem először marad távol hasonló tárgyalási fordulótól. Áprilisban nem jelent meg abban a pervben sem, amelyet Kapin Lilla, az Eötvös József Gimnázium korábbi matematika-biológia szakos tanára, valamint Törökné Pethő Erzsébet, a Vörösmarty Mihály Gimnázium korábbi angoltanára indított. Mindegyik tanárt a Belső-Pesti Tankerületi Központ vezetője rúgta ki a részvételük miatt a polgári engedetlenségi mozgalomban.

– Valóban beteg, és nem játékból beteg – indokolta most ügyvédje, Szikora Gábor, hogy miért nem be ma a Fővárosi Törvényszékre. A tárgyalási forduló fő témája az ő meghallgatása lett volna, az ügyvéd szerint azonban Marosi Beatrix gyógykezelés alatt áll. Halász Krisztián bíró megjegyezte, örülne, ha Marosi Beatrix a következő tárgyalási fordulón már megjelenne, és úgy intézné az egészségügyi vizsgálatait, hogy ne ütközzenek a per menetrendjével. Bár a bíró szeretett volna új tárgyalási napot kitűzni a július 15-i ítélkezési szünet előtt, több feperes kérésére a pert majd szeptember elején folytatják.

Marosi Beatrixról 2022 októberében derült ki, hogy a jelenleg parlamenti képviselő Jámbor András régi cikkéből is másolt át szöveget a szakdolgozatába, március végén pedig egy nyilvános ferencvárosi rendezvényen válasz helyet inkább rátámadt a Telex stábjára a kérdés miatt, hozzájárul-e ahhoz, hogy a diplomájához kötődő plágiumgyanút érintő vizsgálatot lefolytathassa a diplomát kiállító Kodolányi János Egyetem

A Kölcsey Ferenc Gimnázium öt tanárának szeptember 30-án mondtak fel. Előtte a tankerületek levélben fenyegették meg a más lehetőség híján polgári engedetlenséggel tiltakozó tanárokat.