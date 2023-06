nepszava.hu;

tárgyalás;fiktív számlák;Szegedi Törvényszék;

2023-06-14 13:36:00

„Azok nincsenek a teremben, akik engem is átvertek” – Az egyik vádlott szerint nem állítottak ki fiktív számlát a csalással vádolt MSZP-s képviselőnek

Bár dolgoztak náluk feketén olyanok, „akiket nem érte meg bejelenteni, mert akkora mínusz volt”, volt alkalmazottja vallomása szerinte fikció.

A Szegedi Törvényszéken folytatódott annak a több százmilliós csalási ügynek a tárgyalása, melyben egy szegedi MSZP-s önkormányzati képviselő, a háromszoros világbajnok kenus Joób Márton és társai érintettek. Az előkészítő üléseken hat ember már bűnösnek vallotta magát, közülük többeket jogerősen el is ítéltek. Joób Mártonra az ügyészség kilenc év fegyházbüntetést kért abban az esetben, ha vall. A vád szerint ő és köre egy négy megyében működő bűnszervezetet hoztak létre, így próbálva piacon tartani a képviselő szórólapterjesztéssel és műsorújság kiadásával foglalkozó cégét.

Nem adóztak rendesen, fiktív számlákat bocsátottak ki és fogadtak be, alkalmazottaik után több esetben nem fizettek járulékot: a Szegeder és a Telex közös cikke szerint az érintettek a vádirat alapján mintegy 271 millió forint értékben okoztak vagyoni hátrányt az államnak 2013 és 2017 között. A képviselőt május végén egy egész napon át hallgatták meg az ügyben, szóba került a Mészáros-cégcsoport és a szórólappiac helyzete is, nem vallotta bűnösnek magát.

A másodrendű vádlott – aki korábban a szórólapok terjesztését végezte Joób Mártonnak – viszont hosszasan beszélt a fiktív számlák kiállításáról, elmondása szerint ezek nélkül nem is lehetett volna életben maradni a bizniszben. Korábban feljött az is, hogy ezért vettek igénybe olyan „szolgáltatásokat”, amik valótlan számlák kibocsátásával ígértek magasabb hasznot, és mivel ezt a vád szerint a nyolcadrendű vádlott biztosította a képviselőnek és körének, most ő állt a vádlottak padjára.

A portál azt írja, a férfi börtönviselt, korábban katona is volt, majd vállalkozó lett. Elmondása szerint azt szeretné bizonyítani, hogy nem tagja bűnszervezetnek. „Azok nincsenek a teremben, akik engem is átvertek” – célzott ezzel azokra a munkaerő-kölcsönző cégekre, amik vállalkozása és az alatta lévő cégek között álltak. Hivatalosan nála dolgozott a másodrendű vádlott is, aki korábban többször hangsúlyozta, hogy fiktív számlák cseréltek gazdát Joób Márton és a volt katona között. Utóbbi most elismerte, hogy

„Én is ezt csináltam volna az ő helyében” – jegyezte meg, majd elmesélte, hogy a másodrendű vádlott az egyik előkészítő ülés szünetében odament hozzá és bocsánatot kért, amiért korábban terhelő vallomást tett rá, és azt is mondta, hogy a továbbiakban azt vallja majd, hogy nem voltak a cégben fiktív számlák.

A bíró a korábbi vallomásaiból is felolvasott. Egyik nyilatkozatában azt mondta, hogy a foglalkoztatott embereknek csak a 20 százaléka volt bejelentve, és 2015 végéig állított ki fiktív bizonylatokat Joób részére. Ezeket most visszavonta és azzal érvelt, hogy a vallomását fogvatartása alatt tette, mikor már mindenki szabadlábon volt, ki akart jutni ő is, így két másik vallomásából rakta össze a sajátját.

– mondta. Módosítva korábbi állításait most azt állította, hogy Joób a munkavállalóknak nem adhatott utasítást, maximum csak kérhetett tőlük, mint fővállalkozó, és a képviselő és közte sem cserélt gazdát készpénz. A sanyi2015.xls dokumentumot, melyben a vád szerint az illegális pénzmozgásokat vezették, a nyomozati szakaszban látta először, és bár hiába szerepel benne a neve, és hogy kinek mennyi „jár”, nem tudott róla semmit. Ügyészi kérdésre azt mondta, hogy nem állítottak ki egyetlen fiktív számlát sem Joób Márton részére.

A férfit a kilencedrendű vádlott váltotta a pulpituson, aki a vádirat szerint könyvelőként vett részt a szervezet működésében. Vallomást tenni nem akart, ezért a bíró idézte korábbi szavait.

Azt mondta, hogy semmilyen bűncselekményben nem vett részt, a Csongrád és Békés vármegyében történő szórólapterjesztésről nem is tudott semmit, számlát nem állított ki, és nem is könyvelt. Ezt több vallomás is megerősítette. Ő is beszámolt arról a szóváltásról, ami korábbi főnöke és a másodrendű vádlott között hangzott el az egyik előkészítő ülés szünetében, igazolta a bocsánatkérést. Ehhez a tizedrendű vádlott is csatlakozott, aki szintén tanúja volt a beszélgetésnek. Bírói kérdésre a másodrendű vádlott is felszólalt és elmondta, fenntartja a fiktív számlákkal kapcsolatos kijelentéseit.