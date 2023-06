Danó Anna;

egészségügy;gyermekellátás;mobilapplikáció;Semmelweis Egyetem;

2023-06-15 06:23:00

Digitális egészségügyi konzultánst kapnak a magyar szülők

Féléves próbaüzem után már letölthető az a mobilapplikáció, amit a Semmelweis Egyetem (SE) a szülők támogatására fejlesztett, hogy gyorsan és biztonságosan dönthessenek, mennyire sürgős orvosi ellátást kívánnak a gyerekük tünetei. Az applikációban testtérkép és felelet-választós kérdéssor segítségével lehet a tüneteket pontosítani. A végén a válaszok alapján az app megjeleníti a lehetséges okokat, és azt is jelzi, hogy az adott esetben mi a teendő, hogyan enyhíthetők a tünetek. Annak eldöntésében is segít, elegendő-e rendelési időben felkeresni a háziorvost, vagy azonnal a legközelebbi sürgősségi osztályra kell indulni, esetleg szükséges-e mentőt hívni.

Az appot megvalósító csapat orvosszakmai vezető Krivácsy Péter azért is fontosnak ítélte a szolgáltatást, mert mint mondta: tavaly 12 ezernél is több páciensük volt és az SE gyermeksürgősségijére nem mindenki időbe érkezett. Hozzátette: ennek, ha nincs is feltétlenül súlyos közvetlen következménye, meghosszabbíthatja a gyógyulási időt és növelheti a szövődmények esélyeit. „Ez az app a sürgősségi ellátás folyamatának az első láncszeme”- mondta.

A betegségek tünetei egyediek lehetnek, ezért arra is figyeltek, hogy a lakosság által használt kifejezéseket is felismerje az applikáció. Hangsúlyozta: ez az eszköz csupán arra szolgál, hogy a szülőt támogassa a döntésében, nem telefondoktor, nem állít fel diagnózist és nem is mesterséges intelligencia.

Merkely Béla rektor az applikációval kapcsolatban arról beszélt, hogy ezt a lakosságot segítő szolgáltatást a SE kommunikációs vezetője, Kovács Eszter ötlete alapján fejlesztették az orvosaik és mintegy 220 gyermekbetegség sokféle tüneteit gyűjtötték bele. Hangsúlyozta azt is, hogy az applikáció használata nem helyettesítheti az orvos-beteg találkozást, de támogathatja a szülőket baj esetén a helyes döntésben.

Kovács Eszter ötletgazda hozzátette: egyelőre a 18 éven aluliak tünetellenőrzésére szolgál a Semmelweis Help, de a későbbiekben szeretnének a felnőttek számára is hasonlót készíteni szülészeti-nőgyógyászati valamint kardiológiai betegségekre. Közölte azt is, hogy az app használatával keletkező adatok az egyetem kutató munkáját is támogatják.

A Semmelweis HELP projektet a Richter Gedeon Nyrt. és a Semmelweis Egyetem is 10-10 millió forinttal támogatja a következő 3 évben.