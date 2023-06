M.A.;

Budapest;felújítás;Lánchíd;BKK;gyalogosok;

2023-06-16 09:58:00

Korábban végeztek, várhatóan már augusztusban át lehet kelni gyalog a Lánchídon

Várhatóan már augusztusban át lehet kelni gyalog a Lánchíd két oldalán végigfutó járdákon – jelentette be a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Közleményük szerint június 15-én, csütörtökön – kevesebb mint két évvel a híd teljes lezárása után, és másfél hónappal az eredeti szerződésben vállalt 2023. augusztus 3. előtt – elkezdődött a híd műszaki átadás-átvétele.

Amennyiben a hivatalos eljárások a szokásos időtartam alatt eredményesen lezárulnak, és ezzel párhuzamosan befejezik a még hátralévő kisebb munkákat és javításokat, a gyalogosok már augusztusban átkelhetnek a Lánchíd két oldalán végigfutó járdákon. Addig a híd továbbra is munkaterület, a BKK buszaival a Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér között mindkét irányban díjmentes az utazás.

Az elmúlt hónapokban a közösségi közlekedés autóbuszai, a taxik, a motorok, a kerékpárok, a rollerek, valamint a megkülönböztető jelzést használó járművek közlekedhettek a hídon. A BKK közlekedési szakemberei – a vizsgálati eredmények alapján – az útpályán a jelenlegi forgalmi rend fenntartását javasolják.

A BKK közleményében arról is beszámolt, hogy csütörtök éjszaka fénybe borult a Lánchíd.

A világítási hálózat és az újonnan felszerelt világítótestek működésének tesztelése már az elmúlt napokban elkezdődött, ezért hosszabb-rövidebb időszakokra éjjel és nappal is díszvilágításban volt látható a Lánchíd, illetve egyes részei. A június 15-i, csütörtök éjszakai főpróbán viszont már teljes hosszában felragyogott a híd sziluettjét követő „gyöngysor” is.

A BKK tájékoztatásával összhangban van a főpolgármester május végi bejelentése: Karácsony Gergely akkor azt közölte, hogy a vállalt határidőnél is gyorsabban zajlik a Lánchíd felújítása, így a műszaki átadást másfél hónappal előbb kezdik meg. – Ha a hatóságok is elvégzik a dolgukat és kiadják a szükséges engedélyeket, már augusztus 20-án mindannyian használhatjuk az hidat, és nemcsak a közösségi közlekedők, a bringások, de a gyalogosok is – mondta.

– Arról, hogy megmarad-e a Lánchíd a közösségi közlekedést és a „szelíd közlekedési módok” kiszolgálójaként, hogy visszaengedjük-e az egyéni gépjárműforgalmat, hogy tudunk-e szakítani a régi dogmákkal jövő városának megépítése érdekében érdekében, ezt ti döntitek el – üzente tegeződve a fővárosiaknak, akiket a Budapesti Lakógyűlésen való szavazásra buzdított.