Járdán álló gyerekeket sodort el egy autó a XIII. kerületben - Fotók!

Három gyalogost sodort el egy autó, miután összeütközött egy másik járművel Budapesten a XIII. kerületben pénteken este - közölte honlapján a Fővárosi Katasztrófavédelemi Igazgatóság. A Radnóti- és a Tátra utca kereszteződésében ütközött össze két személyautó, az egyik jármű egy parkoló autónak is nekihajtott, valamint három gyalogost is magával sodort. Egy nő és két gyermek sérült meg a balesetben, őket a mentők kórházba vitték. A tűzoltókat is riasztották a helyszínre, akik a járművek áramtalanítása után felitatták az úttestre folyt üzemanyagot és olajat.