2023-06-16 19:02:00

Már súlyos testi sértéssel gyanúsítják Szalai Ádámot

A rendőrség korábban garázdasággal és könnyű testi sértéssel gyanúsította a visszavonult válogatott labdarúgót.

Már súlyos testi sértéssel gyanúsítják Szalai Ádámot – adta hírül a 24.hu a BRFK tájékoztatása nyomán.

„A BRFK súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt folytat eljárást, amely során egy férfit gyanúsítottként hallgattak ki. Az eljárás eredményességének érdekében további információt nem áll módunkban közölni” – közölte sajtóosztályuk a portál megkeresésére.

Mint arról a Népszava is beszámolt, a válogatott volt csapatkapitánya december végén konfliktusba keveredett egy társasággal, amelynek összetűzése támadt Szalai Ádám öccsével. Egy 21 éves fiatal a Szent István-bazilikánál sétált a barátaival, amikor megkért valakit, hogy készítsen róluk egy fotót, ám kérését visszautasították, ezért szitkozódva visszakérdezett, hogy: „Miért nem, te faszfej?!”

A hangoskodásra odament Szalai Ádám, és a fiatalember elmondása szerint kiabálni kezdett vele, senkiházinak nevezte, hogy mer ilyet mondani az öccsének. – És már rúgott is a talpával, ami a mellkasomon ért, a földre kerültem, és még akkor is belém rúgott – monda az áldozat. Szalai Ádám viszont azt mondta, az öccsével volt egy találkozón, amikor azt látta, hogy négy nagyon részeg fiatal körbeveszi őt. A gyanúsított akkor úgy emlékezett, hogy az egyik részeg a testvére arcába üvöltött, amit ő „támadásként” értékelt. A futballista jogos védelemre hivatkozott, és azt mondta, csak az öccsét féltette. A volt válogatott tagadta, hogy akkor is belerúgott a fiatalba, amikor utóbbi már a földön feküdt.