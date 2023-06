Doros Judit;

önkormányzat;támogatás;Debrecen;iskola;

2023-06-17 16:02:00

Sok közpénz kevés diákra – Mélyen a zsebébe nyúl a debreceni önkormányzat a méregdrága nemzetközi iskoláért, ahova a fideszes polgármester gyereke is jár

Milliós tandíjakat kérnek a szülőktől a frissen akkreditált Debreceni Nemzetközi Iskolában. A diákok jó része külföldi.

Egy óvodás után évente 3,2 millió, egy elsős vagy másodikos kisdiák után 3,9 millió, egy 6-tól 10-ik osztályba járóért közel négy és félmillió forintot, míg egy 11-es vagy 12-es tanulóért már mintegy 6 millió forintot kell leróniuk a szülőknek a 2023-2024-es tanévben, ha a néhány évvel ezelőtt alapított debreceni nemzetközi iskola (ISD) kötelékében szeretnék látni gyermeküket. Nagyjából átlagolva a tandíjat, a jelenlegi árakon számolva közel 70 millió forintba kerül az angol nyelvű, és immár nemzetközileg is akkreditált képzés, ha az óvodától egészen az érettségéig ide jár egy gyerek, s akkor még nem beszéltünk az éves regisztrációs díjról, a formaruháról, étkezésről és egyéb költségekről.

- A fideszes debreceni önkormányzat továbbra is számolatlanul önti a pénzt az elitgyerekeknek szánt kiváltságos oktatásba, miközben a város iskoláit hagyják lepukkanni, sőt, az állam leállított oktatási célú beruházásokat, köztük két debreceni egyetemi épület felújítását – mondta lapunknak Varga Zoltán, a DK térségi országgyűlési képviselője. Szavai szerint az idei városi költségvetésben 850 millió forintot különítettek el az ISD finanszírozására. Ezt az összeget Papp László fideszes debreceni polgármester a lapunknak adott rövid interjúban személyesen is megerősítette tegnap azt követően, hogy az intézményben Tom McLean igazgató a városvezető, valamint tanárok és diákok társaságában a sajtónak ünnepélyesen bejelentette: elnyerték az International Baccalaureate középiskolai programjának akkreditációját.

Mivel korábban már megkapták az alsó tagozatra és az érettségire felkészítő évre is ezt a minősítést, így Magyarország első IB Continuum iskolája lettek, ami nemcsak a régióban, hanem világszerte is kivételes eredménynek számít – mondta az iskolaigazgató.

– Az állam is költ a saját fenntartású oktatási intézményeire, miért ne tehetné ezt a város is – indokolta lapunknak a város fideszes vezetője, hogy az idei évben 850 millió, korábban pedig évente átlagosan 500-500 millió forinttal támogatták büdzséjükből a nemzetközi iskolát, (ahová egyébként a polgármester lánya is jár – a szerk.). Hozzátette: igény merült fel egy bentlakásos kollégium megépítésére is az iskola területén, így lehetséges lesz az „országos hatósugarú” beiskolázás. Az épület tervezése jövőre kezdődhet el, de hogy mennyibe kerül majd ez a beruházás, arról még nem tudott adatokat.

A 7000 négyzetméteres, Debrecen pallagi városrészében egy öt hektáros területen található, 2019-ben négymilliárd forint közpénzből épült intézményben jelenleg három igazgató és negyven pedagógus dolgozik. A diákok 188-an vannak, óvodástól egészen tizedikes korosztályig, s a következő tanévben indul el a tizenegyedikes osztály is. Az épületet egyébként hatszáz diák befogadására tervezték – tudtuk meg a helyszínen. A mostani létszám szeptembertől újabb 60 fővel bővül, ennyien jelentkeztek újonnan az intézménybe. Ők főként alsó tagozatosak, és sok köztük a török, dél-koreai és kínai tanuló. Ezt a polgármester lapunknak azzal indokolta, hogy egyrészt török vendégmunkások dolgoznak a BMW építkezésen és a CATL kínai akkumulátorgyár előkészítésén, másrészt a már idetelepült gyárak vezetőinek gyerekei is a beiratkozottak között vannak.

Hangsúlyozta: néhány tehetséges debreceni gyerek után a város állja a tandíjat, így a jövő tanévtől tizenkilenc, anyagilag kevésbé szerencsés, ám jó képességű diák koptathatja majd a nemzetközi iskola padjait.

Varga Zoltán a DK képviselője erre lapunknak úgy reagált: az egész ösztöndíjprogram szemfényvesztés, hiszen alig tucatnyi gyerekért vállal fel néhány milliós költséget a város ahelyett, hogy a debreceni diákok nagyobb tömegei előtt is kitárnák az iskola kapuit, nekik is biztosítva az esélyegyenlőséget a magas szintű oktatáshoz.