2023-06-17 06:38:00

Cannes után Annecyben is nyert a 27, magyar duó kapta a legjobb rövidfilmzenének járó díjat

Varázslatos volt – méltatta az alkotást a rendező, Buda Flóra Anna a díj átvételekor.

A 27 című magyar-francia koprodukcióban készült animációs kisfilm nyerte el a legjobb rövidfilmzenének járó díjat pénteken a Annecyi Nemzetközi Animációs Fesztiválon. A Buda Flóra Anna rendezésében készült alkotás zenéjét Mákó Rozi és Mákó Mári duója, a COMMITTEE komponálta.

A díjat a film rendezője vette át a világ egyik legjelentősebb animációs filmes mustráján a francia alpesi városban.

A 27 című rövidfilm májusban a 76. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon a rövidfilmek versenyében elnyerte az Arany Pálmát, tíz nappal ezelőtt pedig a budapesti 11. Friss Hús fesztiválon megkapta a legjobb magyar animációs filmnek járó elismerést. Buda Flóra Anna az MTI-nek elmondta: nagyon büszke a Mákó testvérekre, és nagyon örül, hogy a 27 megkapta ezt a díjat kapta, mert régóta szeretné, hogy a duó zenéjét felfedezze a nagyközönség is. –A 27 cannes-i premierje óta nagyon sokan mondták nekem, hogy mennyire fantasztikus a film zenéje" - hangsúlyozta.

A Mákó testvérekkel való együttműködésről a rendező elárulta, hogy először a COMMITEE formáció legújabb albumáról választott ki két számot a kisfilmjéhez, majd kapott a duótól egy régebbi improvizációs felvételt is, amely tökéletesen működött a film első képkockáival. – Meg se kellett vágni. Ez az improvizáció az én filmemhez készült, csak éppen évekkel ezelőtt. Olyan varázslatos volt. Mint amikor az ember érzi, hogy ez az igazi - tette hozzá. Azt is elmondta, hogy a duót a testvérükön, Mákó Borin keresztül ismerte meg, aki kollégája, animációs filmekkel foglalkozik, és festőként ő is dolgozott a 27 című filmben.

Az animációs kisfilm a francia Miyu és a magyar Boddah cég gyártásában készült, a producerei Emmanuel-Alain Raynal és Pierre Baussaron, valamint Osváth Gábor és Lukács Péter Benjámin. A film hangmérnöke Lukács Péter Benjámin.

A június 11. és 17. között megrendezett nagyszabású franciaországi animációs eseményre idén rekordszámú magyar alkotás kapott meghívást. Gauder Áron Kojot négy lelke című filmje a fő versenyprogramban indul az Annecy Kristályért, a 27 a rövidfilmek hivatalos versenyében szerepel. A Contrechamp elnevezésű versenyben Magyarországot a Kecskemétfilm gyártásában készült, Arany János elbeszélő költeményét feldolgozó Toldi mozifilm képviseli, Jankovics Marcell utolsó alkotása, amelynek társrendezője Csákovics Lajos. Ugyanebben a szekcióban versenyez a Műanyag égbolt című, magyar-szlovák koprodukcióban készült animációs sci-fi, Bánóczki Tibor és Szabó Sarolta rendezésében, valamint a Tomi, Polli és a Ház Szelleme című cseh-szlovák-magyar koprodukció, amelynek rendezője Filip Posivac cseh rendező.

A legjobb filmeknek járó díjakat szombat este adják át Annecyban.